https://sputniknews.com.tr/20221009/ukraynadan-tahil-yuklu-17-gemi-daha-yola-cikti-1062121672.html
Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı
Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T14:05+0300
2022-10-09T14:05+0300
2022-10-09T14:05+0300
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
rusya
tahıl
tahıl sevkiyatı
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadelerine yer verildi.
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türkiye, ukrayna, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye, ukrayna, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, milli savunma bakanlığı (msb)
Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadelerine yer verildi.