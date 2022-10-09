Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221009/ukraynadan-tahil-yuklu-17-gemi-daha-yola-cikti-1062121672.html
Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı
Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T14:05+0300
2022-10-09T14:05+0300
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
rusya
tahıl
tahıl sevkiyatı
milli savunma bakanlığı (msb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059428824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1c3e71f7ec569c03c02d5f5b23f4d082.jpg
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadelerine yer verildi.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059428824_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_005d30bc964c772f37a5aee549de793a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ukrayna, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye, ukrayna, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, milli savunma bakanlığı (msb)

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

14:05 09.10.2022
© MSBUkrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© MSB
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала