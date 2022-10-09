https://sputniknews.com.tr/20221009/ukraynadan-tahil-yuklu-17-gemi-daha-yola-cikti-1062121672.html

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T14:05+0300

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ukrayna krizi

türkiye

ukrayna

rusya

tahıl

tahıl sevkiyatı

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadelerine yer verildi.

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türkiye, ukrayna, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, milli savunma bakanlığı (msb)