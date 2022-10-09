https://sputniknews.com.tr/20221009/tunc-soyer-duyurdu-izmirde-universite-ogrencilerine-bedava-yemek-1062133093.html

Tunç Soyer duyurdu: İzmir’de üniversite öğrencilerine bedava yemek

Tunç Soyer duyurdu: İzmir’de üniversite öğrencilerine bedava yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 Ekim'den (yarın) itibaren 4 üniversitede öğrencilere bedava yemek dağıtacak. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T23:41+0300

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türkiye

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

tunç soyer

yemek

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik paylaşımda duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, “Yarından itibaren Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi Üniversiteleri ve İYTE'de gençlerimize ücretsiz yemek dağıtımına başlıyoruz. Ne yapıyorsak sizin için gençler” ifadelerini kullandı.

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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, tunç soyer, yemek