https://sputniknews.com.tr/20221009/tunc-soyer-duyurdu-izmirde-universite-ogrencilerine-bedava-yemek-1062133093.html
Tunç Soyer duyurdu: İzmir’de üniversite öğrencilerine bedava yemek
Tunç Soyer duyurdu: İzmir’de üniversite öğrencilerine bedava yemek
İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 Ekim'den (yarın) itibaren 4 üniversitede öğrencilere bedava yemek dağıtacak. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T23:41+0300
2022-10-09T23:41+0300
2022-10-09T23:41+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
tunç soyer
yemek
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik paylaşımda duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, “Yarından itibaren Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi Üniversiteleri ve İYTE'de gençlerimize ücretsiz yemek dağıtımına başlıyoruz. Ne yapıyorsak sizin için gençler” ifadelerini kullandı.
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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, tunç soyer, yemek
izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, tunç soyer, yemek
Tunç Soyer duyurdu: İzmir’de üniversite öğrencilerine bedava yemek
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 Ekim'den (yarın) itibaren 4 üniversitede öğrencilere bedava yemek dağıtacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik paylaşımda duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, “Yarından itibaren Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi Üniversiteleri ve İYTE'de gençlerimize ücretsiz yemek dağıtımına başlıyoruz. Ne yapıyorsak sizin için gençler” ifadelerini kullandı.