https://sputniknews.com.tr/20221009/toki-ilk-evim-arsa-basvurulari-yarin-basliyor-1062117055.html

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için TOKİ başvuruları yarın... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T08:55+0300

2022-10-09T08:55+0300

2022-10-09T08:56+0300

türkiye

toki

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

konut

konut satışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054594354_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00e7c74db4961c66b08517d2ab310a53.jpg

"İlk Evim Arsa"ya başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.Yarın başvuruları başlayacak diğer bir proje de "İlk İşyerim". 7 Kasıma kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden 10 bin işyeri için başvurular alınacak.Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220928/bakanlik-uyardi-toki-sosyal-konut-projesi-basvurusunda-iki-maddeye-dikkat-1061702473.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toki, türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, konut satışı