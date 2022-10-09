https://sputniknews.com.tr/20221009/toki-ilk-evim-arsa-basvurulari-yarin-basliyor-1062117055.html
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için TOKİ başvuruları yarın... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T08:55+0300
2022-10-09T08:55+0300
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konut
konut satışı
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"İlk Evim Arsa"ya başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.Yarın başvuruları başlayacak diğer bir proje de "İlk İşyerim". 7 Kasıma kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden 10 bin işyeri için başvurular alınacak.Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin lira olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220928/bakanlik-uyardi-toki-sosyal-konut-projesi-basvurusunda-iki-maddeye-dikkat-1061702473.html
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toki, türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, konut satışı
toki, türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, konut satışı
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor
08:55 09.10.2022 (güncellendi: 08:56 09.10.2022) Abone ol
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için TOKİ başvuruları yarın başlıyor.
"İlk Evim Arsa"ya başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.
Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.
Yarın başvuruları başlayacak diğer bir proje de "İlk İşyerim". 7 Kasıma kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden 10 bin işyeri için başvurular alınacak.
Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin lira olacak.