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https://sputniknews.com.tr/20221009/tartistigi-yolculari-taksiden-indiren-sofore-2-bin-215-lira-ceza-verildi-arac-trafikten-men-edildi-1062121383.html
Tartıştığı yolcuları taksiden indiren şoföre 2 bin 215 lira ceza verildi, araç trafikten men edildi
Tartıştığı yolcuları taksiden indiren şoföre 2 bin 215 lira ceza verildi, araç trafikten men edildi
Başakşehir'de yolu uzattığını öne süren müşterileriyle tartışarak araçtan indiren G.A. isimli taksi şoförüne 2 bin 215 lira para cezası verilirken, aracı 8 gün... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T13:40+0300
2022-10-09T13:40+0300
türkiye
istanbul
taksi
ceza
para cezası
trafikten men
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Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde 6 Ekim Perşembe günü öğlen saatlerinde G.A isimli taksi şoförü, yolu uzattığı gerekçesiyle müşterileriyle tartıştı. Aracını bir süre durdurun taksici, yanında çocukları olan müşterisinin inmesini istedi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taksici şoförünü gözaltına aldı. G.A.'ya, 'Belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan' bin 823 lira, 'Emniyet kemeri takmamaktan' 196 lira, 'Saygısızca araç kullanmaktan' 196 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 215 lira para cezası uygulandı. Ayrıca taksi 8 gün süreyle trafikten men edildi.
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istanbul, taksi, ceza, para cezası, trafikten men
istanbul, taksi, ceza, para cezası, trafikten men

Tartıştığı yolcuları taksiden indiren şoföre 2 bin 215 lira ceza verildi, araç trafikten men edildi

13:40 09.10.2022
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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Başakşehir'de yolu uzattığını öne süren müşterileriyle tartışarak araçtan indiren G.A. isimli taksi şoförüne 2 bin 215 lira para cezası verilirken, aracı 8 gün trafikten men edildi. G.A.'nın çalışma izin süresi bitmesine rağmen, çalışmaya devam ettiği öğrenildi.
Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde 6 Ekim Perşembe günü öğlen saatlerinde G.A isimli taksi şoförü, yolu uzattığı gerekçesiyle müşterileriyle tartıştı. Aracını bir süre durdurun taksici, yanında çocukları olan müşterisinin inmesini istedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taksici şoförünü gözaltına aldı. G.A.'ya, 'Belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan' bin 823 lira, 'Emniyet kemeri takmamaktan' 196 lira, 'Saygısızca araç kullanmaktan' 196 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 215 lira para cezası uygulandı. Ayrıca taksi 8 gün süreyle trafikten men edildi.
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