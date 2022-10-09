https://sputniknews.com.tr/20221009/tartistigi-yolculari-taksiden-indiren-sofore-2-bin-215-lira-ceza-verildi-arac-trafikten-men-edildi-1062121383.html

Tartıştığı yolcuları taksiden indiren şoföre 2 bin 215 lira ceza verildi, araç trafikten men edildi

Tartıştığı yolcuları taksiden indiren şoföre 2 bin 215 lira ceza verildi, araç trafikten men edildi

Başakşehir'de yolu uzattığını öne süren müşterileriyle tartışarak araçtan indiren G.A. isimli taksi şoförüne 2 bin 215 lira para cezası verilirken, aracı 8 gün... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T13:40+0300

2022-10-09T13:40+0300

2022-10-09T13:40+0300

türkiye

istanbul

taksi

ceza

para cezası

trafikten men

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Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde 6 Ekim Perşembe günü öğlen saatlerinde G.A isimli taksi şoförü, yolu uzattığı gerekçesiyle müşterileriyle tartıştı. Aracını bir süre durdurun taksici, yanında çocukları olan müşterisinin inmesini istedi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taksici şoförünü gözaltına aldı. G.A.'ya, 'Belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan' bin 823 lira, 'Emniyet kemeri takmamaktan' 196 lira, 'Saygısızca araç kullanmaktan' 196 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 215 lira para cezası uygulandı. Ayrıca taksi 8 gün süreyle trafikten men edildi.

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istanbul, taksi, ceza, para cezası, trafikten men