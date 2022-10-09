https://sputniknews.com.tr/20221009/rusyanin-rostov-bolgesinde-bir-su-24-jeti-egitim-ucusu-sirasinda-dustu-1062125667.html
Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 jeti eğitim uçuşu sırasında düştü
Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 jeti eğitim uçuşu sırasında düştü
Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 bombardıman uçağının düştüğü, uçaktaki pilotların kendilerini jetten fırlatıp hayatta kaldıkları belirtildi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T17:58+0300
2022-10-09T17:58+0300
2022-10-09T17:59+0300
ukrayna krizi
rusya
su-24
dünya
eğitim uçağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061563828_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_22f47bc47f8b857b9c8e7cca1a0d0933.jpg
Rusya’nın güney askeri bölge idaresinin yetkilileri, “9 Ekim’de bir SU-24 jeti eğitim uçuşunu tamamlaması sonrası Rostov bölgesine inişi sırasında yere çakıldı. Jetin mürettebatı kendilerini fırlatma koltuğuyla uçaktan çıkardı” açıklamasını yaptı.Söz konusu kazanın sebebi kesin olarak belirlenememiş olsa da yetkililer, teknik hata olasılığı üstünde durduklarını kaydetti.Bununla beraber, jetin cephanesi olmadan uçuş gerçekleştirdiği ve düştüğü alanın bir yaşam alanı olmaması nedeniyle yerde tahribat oluşmadığı belirtiliyor.Kendilerini uçaktan fırlatan mürettebatın da arama ekipleri tarafından kurtarılıp konuşlanma noktaları olan hava üssüne ulaştırıldıkları kaydedildi.SU-24 jetinin düştüğü Rostov bölgesi Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında yer alıyor ancak uçağın düşme sebebinin bununla bir bağlantısı bulunduğu düşünülmüyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061563828_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c464bf58ca87f7bc2a008d140a63b733.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, rusya, su-24, eğitim uçağı
ukrayna krizi, rusya, su-24, eğitim uçağı
Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 jeti eğitim uçuşu sırasında düştü
17:58 09.10.2022 (güncellendi: 17:59 09.10.2022) Abone ol
Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 bombardıman uçağının düştüğü, uçaktaki pilotların kendilerini jetten fırlatıp hayatta kaldıkları belirtildi.
Rusya’nın güney askeri bölge idaresinin yetkilileri, “9 Ekim’de bir SU-24 jeti eğitim uçuşunu tamamlaması sonrası Rostov bölgesine inişi sırasında yere çakıldı. Jetin mürettebatı kendilerini fırlatma koltuğuyla uçaktan çıkardı” açıklamasını yaptı.
Söz konusu kazanın sebebi kesin olarak belirlenememiş olsa da yetkililer, teknik hata olasılığı üstünde durduklarını kaydetti.
Bununla beraber, jetin cephanesi olmadan uçuş gerçekleştirdiği ve düştüğü alanın bir yaşam alanı olmaması nedeniyle yerde tahribat oluşmadığı belirtiliyor.
Kendilerini uçaktan fırlatan mürettebatın da arama ekipleri tarafından kurtarılıp konuşlanma noktaları olan hava üssüne ulaştırıldıkları kaydedildi.
SU-24 jetinin düştüğü Rostov bölgesi Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında yer alıyor ancak uçağın düşme sebebinin bununla bir bağlantısı bulunduğu düşünülmüyor.