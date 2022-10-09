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https://sputniknews.com.tr/20221009/rusyanin-rostov-bolgesinde-bir-su-24-jeti-egitim-ucusu-sirasinda-dustu-1062125667.html
Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 jeti eğitim uçuşu sırasında düştü
Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 jeti eğitim uçuşu sırasında düştü
Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 bombardıman uçağının düştüğü, uçaktaki pilotların kendilerini jetten fırlatıp hayatta kaldıkları belirtildi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T17:58+0300
2022-10-09T17:59+0300
ukrayna krizi
rusya
su-24
dünya
eğitim uçağı
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Rusya’nın güney askeri bölge idaresinin yetkilileri, “9 Ekim’de bir SU-24 jeti eğitim uçuşunu tamamlaması sonrası Rostov bölgesine inişi sırasında yere çakıldı. Jetin mürettebatı kendilerini fırlatma koltuğuyla uçaktan çıkardı” açıklamasını yaptı.Söz konusu kazanın sebebi kesin olarak belirlenememiş olsa da yetkililer, teknik hata olasılığı üstünde durduklarını kaydetti.Bununla beraber, jetin cephanesi olmadan uçuş gerçekleştirdiği ve düştüğü alanın bir yaşam alanı olmaması nedeniyle yerde tahribat oluşmadığı belirtiliyor.Kendilerini uçaktan fırlatan mürettebatın da arama ekipleri tarafından kurtarılıp konuşlanma noktaları olan hava üssüne ulaştırıldıkları kaydedildi.SU-24 jetinin düştüğü Rostov bölgesi Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında yer alıyor ancak uçağın düşme sebebinin bununla bir bağlantısı bulunduğu düşünülmüyor.
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ukrayna krizi, rusya, su-24, eğitim uçağı
ukrayna krizi, rusya, su-24, eğitim uçağı

Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 jeti eğitim uçuşu sırasında düştü

17:58 09.10.2022 (güncellendi: 17:59 09.10.2022)
© AARusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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Rusya’nın Rostov bölgesinde bir SU-24 bombardıman uçağının düştüğü, uçaktaki pilotların kendilerini jetten fırlatıp hayatta kaldıkları belirtildi.
Rusya’nın güney askeri bölge idaresinin yetkilileri, “9 Ekim’de bir SU-24 jeti eğitim uçuşunu tamamlaması sonrası Rostov bölgesine inişi sırasında yere çakıldı. Jetin mürettebatı kendilerini fırlatma koltuğuyla uçaktan çıkardı” açıklamasını yaptı.
Söz konusu kazanın sebebi kesin olarak belirlenememiş olsa da yetkililer, teknik hata olasılığı üstünde durduklarını kaydetti.
Bununla beraber, jetin cephanesi olmadan uçuş gerçekleştirdiği ve düştüğü alanın bir yaşam alanı olmaması nedeniyle yerde tahribat oluşmadığı belirtiliyor.
Kendilerini uçaktan fırlatan mürettebatın da arama ekipleri tarafından kurtarılıp konuşlanma noktaları olan hava üssüne ulaştırıldıkları kaydedildi.
SU-24 jetinin düştüğü Rostov bölgesi Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında yer alıyor ancak uçağın düşme sebebinin bununla bir bağlantısı bulunduğu düşünülmüyor.
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