https://sputniknews.com.tr/20221009/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bircok-yondeki-saldirilari-puskurtuldu-1062124798.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birçok yöndeki saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birçok yöndeki saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk, Lugansk, Zaporojye ve Andreyevsk yönlerindeki saldırı girişimlerinin... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T17:18+0300

2022-10-09T17:18+0300

2022-10-09T17:18+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

igor konaşenkov

donetsk

lugans halk cumhuriyeti

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Bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgileri paylaşan Konaşenkov, Ukrayna ordusunun birçok yöndeki saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü söyledi. Konaşenkov, “Düşman Kupyansk yönünde yabancı paralı askerlerle takviye edilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. ve 92. mekanize tugaylarının iki taburu ile Harkov Bölgesi’ndeki Kislovka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Kuzemovka yerleşim bölgelerinde Rus birliklerinin savunmasını kırmak amacıyla başarısız girişimlerde bulundu. Düşman tüm saldırıları püskürtüldü” diye konuştu.Çatışmalarda ‘50’nin üzerinde Ukraynalı askerin, bir tank ve 9 zırhlı muharebe aracının etkisiz hale getirildiğini’ vurgulayan Konaşenkov, “Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. Mekanize Tugayının ileri rezervlerinin Harkov bölgesindeki Zagoruykovka yerleşiminin yakınında vurulması sonucunda yaklaşık 60 Ukraynalı asker, iki tanklar ve üç zırhlı araç etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun Lugansk, Zaporojye ve Andreyevsk yönlerindeki saldırı girişimlerinin de püskürtüldüğünü vurgulayan komutan, Krasnıy Liman yönünde ise Ukrayna birliklerinin Rus ordusunun savunmasının ön saflarına yönelik keşif faaliyetlerinde bulunduğunu ve aktif olarak saldırı başlatmadığını vurguladı.Tümgeneral Konaşenkov, “LHC'nin Novovodyanoye, Karmazinovka ve Makeyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna’nın dört sabotaj ve keşif grubu tespit edilerek topçu ateşi ile imha edildi” diyerek, 17 sabotajcının, büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılmış iki pikap ve bir otomobilin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.Rus komutan, “Lugansk yönünde, düşman LHC'nin Verkhnekamenka ve Belogorovka, DHC’nin Spornoye, Berestovoye, Yakovlevka, Soledar, Artemovsk ve Zaytsevo yerleşim bölgelerinde saldırıları püskürtüldü. 120'den fazla Ukraynalı asker, 3 tank, 7 zırhlı muharebe aracı ve 11 otomobil imha edildi” vurgusunu yaptı.Zaporojye bölgesinde de ‘düşmanın DHC'nin Oktyabrskoye, Neskuçnoye ve Yegorovka yerleşim bölgelerinde bulunan Rus birliklerinin mevzilerine başarısız saldırı girişimlerde bulunduğuna’ dikkat çeken Konaşenkov, “Tüm saldırılar Rus askeri birlikler tarafından püskürtüldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 100’e yakın asker, 2 tank, 5 zırhlı araç ve 6 otomobil etkisiz hale getirildi” diye konuştu.“Hortitsa Adası’ndaki ‘Yabancı Lejyon’ yabancı paralı askerlerinin ve Zaporojye kentinin yakınlarındaki Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın ‘Bars’ özel kuvvetler tugayının geçici konuşlanma noktaları Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahları ile vuruldu” diyen Konaşenkov, ayrıca Herson, Zaporojye, bölgelerinde ve DHC’de 4 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini verdi.Rus savaş jetlerinin Nikolayev bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Su-24 uçağını ve Herson bölgesinde bir Mi-24 helikopterini vurduklarını söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise düşmana ait 6 insansız hava aracını düşürdüğünü ve çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan 9 mermiyi havada düşürdüğünü vurguladı. Rus komutan son bir günde düşmanın Nikolayev-Krivoy Rog yönünde kayıplarının 200’ün üzerinde asker, 3 tank, 41 zırhlı araç, 3 top ve 7 otomobil olduğu bilgisini verdi.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, donetsk, lugans halk cumhuriyeti