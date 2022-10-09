https://sputniknews.com.tr/20221009/peskov-opecin-tutumu-abdnin-enerji-piyasasinda-olusturdugu-kargasayi-dengeliyor-1062123567.html

Peskov: OPEC+’ın tutumu ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengeliyor

Peskov: OPEC+’ın tutumu ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengeliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun sorumlu tutumunun, ABD’nin... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T15:14+0300

2022-10-09T15:14+0300

2022-10-09T15:14+0300

dünya

rusya

dmitriy peskov

opec+

abd

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043450996_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_1af23b61c986bb78d019a71355687cab.jpg

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Peskov, OPEC+'ın ortaya koyduğu sorumlu tutumunun, ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengelediğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, “Ülkemiz de dahil olmak üzere OPEC+ içinde sorumlu bir tutum ortaya koyan ülkelerin fiilen dengeli, düşünceli ve böylesine planlı çalışmalarıyla karşı çıkması çok iyi, en azından Amerikalıların oluşturduğu kargaşayı dengeliyor” diye konuştu.‘OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararı aklı selimin zaferidir’OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararını da değerlendiren Peskov, söz konusu kararın Rusya’nın değil aklı selimin bir zaferi olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2019 yılında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretlerin bu kararda etkisi olabileceğine dikkat çeken Peskov, “Genel olarak başkanımızın karşılıklı saygıya, karşılıklı yarara, karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmayı başarmasının, elbette bu en kritik konuları tartışmada faydası oluyor” diye konuştu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dmitriy peskov, opec+, abd, enerji