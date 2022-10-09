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https://sputniknews.com.tr/20221009/peskov-opecin-tutumu-abdnin-enerji-piyasasinda-olusturdugu-kargasayi-dengeliyor-1062123567.html
Peskov: OPEC+’ın tutumu ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengeliyor
Peskov: OPEC+’ın tutumu ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengeliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun sorumlu tutumunun, ABD’nin... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T15:14+0300
2022-10-09T15:14+0300
dünya
rusya
dmitriy peskov
opec+
abd
enerji
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Peskov, OPEC+'ın ortaya koyduğu sorumlu tutumunun, ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengelediğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, “Ülkemiz de dahil olmak üzere OPEC+ içinde sorumlu bir tutum ortaya koyan ülkelerin fiilen dengeli, düşünceli ve böylesine planlı çalışmalarıyla karşı çıkması çok iyi, en azından Amerikalıların oluşturduğu kargaşayı dengeliyor” diye konuştu.‘OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararı aklı selimin zaferidir’OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararını da değerlendiren Peskov, söz konusu kararın Rusya’nın değil aklı selimin bir zaferi olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2019 yılında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretlerin bu kararda etkisi olabileceğine dikkat çeken Peskov, “Genel olarak başkanımızın karşılıklı saygıya, karşılıklı yarara, karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmayı başarmasının, elbette bu en kritik konuları tartışmada faydası oluyor” diye konuştu.
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rusya, dmitriy peskov, opec+, abd, enerji
rusya, dmitriy peskov, opec+, abd, enerji

Peskov: OPEC+’ın tutumu ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengeliyor

15:14 09.10.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun sorumlu tutumunun, ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengelediğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Peskov, OPEC+'ın ortaya koyduğu sorumlu tutumunun, ABD’nin enerji piyasasında oluşturduğu kargaşayı dengelediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, “Ülkemiz de dahil olmak üzere OPEC+ içinde sorumlu bir tutum ortaya koyan ülkelerin fiilen dengeli, düşünceli ve böylesine planlı çalışmalarıyla karşı çıkması çok iyi, en azından Amerikalıların oluşturduğu kargaşayı dengeliyor” diye konuştu.

‘OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararı aklı selimin zaferidir’

OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararını da değerlendiren Peskov, söz konusu kararın Rusya’nın değil aklı selimin bir zaferi olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2019 yılında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretlerin bu kararda etkisi olabileceğine dikkat çeken Peskov, “Genel olarak başkanımızın karşılıklı saygıya, karşılıklı yarara, karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmayı başarmasının, elbette bu en kritik konuları tartışmada faydası oluyor” diye konuştu.
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