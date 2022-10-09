https://sputniknews.com.tr/20221009/oglunu-olduren-babanin-ifadesi-ortaya-cikti-surekli-para-istiyordu-bunaldim-vurdum-1062120767.html

Oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: ‘Sürekli para istiyordu, bunaldım vurdum’

Oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: ‘Sürekli para istiyordu, bunaldım vurdum’

İzmir'de kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren Yusuf Canikli'nin ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T13:17+0300

2022-10-09T13:17+0300

2022-10-09T13:17+0300

türkiye

izmir

oğul

baba

silahlı kavga

para

gözaltı

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İzmir’de meydana gelen olayda, inşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.

türkiye

izmir

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Sputnik Türkiye

izmir, oğul, baba, silahlı kavga, para, gözaltı