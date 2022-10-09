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https://sputniknews.com.tr/20221009/oglunu-olduren-babanin-ifadesi-ortaya-cikti-surekli-para-istiyordu-bunaldim-vurdum-1062120767.html
Oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: ‘Sürekli para istiyordu, bunaldım vurdum’
Oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: ‘Sürekli para istiyordu, bunaldım vurdum’
İzmir'de kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren Yusuf Canikli'nin ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T13:17+0300
2022-10-09T13:17+0300
türkiye
izmir
oğul
baba
silahlı kavga
para
gözaltı
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İzmir’de meydana gelen olayda, inşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.
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izmir, oğul, baba, silahlı kavga, para, gözaltı
izmir, oğul, baba, silahlı kavga, para, gözaltı

Oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: ‘Sürekli para istiyordu, bunaldım vurdum’

13:17 09.10.2022
© DHAOğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: ‘Sürekli para istiyordu, bunaldım vurdum’
Oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: ‘Sürekli para istiyordu, bunaldım vurdum’ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© DHA
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İzmir'de kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldüren Yusuf Canikli'nin ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Canikli, "Sürekli benden para istiyordu. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dedi.
İzmir’de meydana gelen olayda, inşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.
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