https://sputniknews.com.tr/20221009/motorine-zam-geliyor-1062116166.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Motorin grubunda Salı gününden geçerli olmak üzere 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T06:12+0300

2022-10-09T06:12+0300

2022-10-09T06:12+0300

ekonomi

benzin

motorin

ekonomi

zam

fiyat

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Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, Motorin grubunda 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221006/motorine-zam-geliyor-1062012566.html

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benzin, motorin, ekonomi, zam, fiyat