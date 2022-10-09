https://sputniknews.com.tr/20221009/motorine-zam-geliyor-1062116166.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorin grubunda Salı gününden geçerli olmak üzere 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T06:12+0300
2022-10-09T06:12+0300
2022-10-09T06:12+0300
ekonomi
benzin
motorin
ekonomi
zam
fiyat
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Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, Motorin grubunda 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/motorine-zam-geliyor-1062012566.html
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benzin, motorin, ekonomi, zam, fiyat
benzin, motorin, ekonomi, zam, fiyat
Motorine zam geliyor
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Motorin grubunda Salı gününden geçerli olmak üzere 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, Motorin grubunda 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.