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https://sputniknews.com.tr/20221009/mikroplastikler-ilk-kez-anne-sutunde-bulundu-1062115969.html
Mikroplastikler ilk kez anne sütünde bulundu
Mikroplastikler ilk kez anne sütünde bulundu
İtalyan bilim insanları ilk kez anne sütünde mikroplastiklere rastladı. Araştırmacılar, bu maddelerin bebekler üzerindeki potansiyel sağlık etkileri konusunda... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T05:47+0300
2022-10-09T05:47+0300
yaşam
bilim insanları
anne sütü
mikroplastik
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Bilim insanları, bebelerin kimyasal maddelere karşı özellikle savunmasız olduğunu, ancak emzirmenin bir bebeği beslemenin açık ara en iyi yolu olmaya devam ettiğini vurguladı.Anne sütü örnekleri, İtalya'nın Roma kentinde doğum yaptıktan bir hafta sonra 34 sağlıklı anneden alındı. Bunların yüzde 75'inde mikroplastik tespit edildi.Önceki araştırmalar, mikroplastiklerin insan hücrelerinde ve deniz yaşamı üzerindeki toksik etkilerini göstermişti, ancak yaşayan insanlar üzerindeki etkisi bilinmiyordu. Plastikler genellikle daha önce anne sütünde bulunan ftalatlar gibi zararlı kimyasallar içeriyor.Bilim insanları, annelerin plastik ambalajlarda satılan yiyecek ve içecekleri tükettiğini, deniz ürünleri yediğini ve ayrıca plastik içeren kişisel hijyen ürünlerini kullandığını kaydetti.Çalışmanın yazarlarından olan Marche Politeknik Üniversitesi’nden Dr. Valentina Notarstefano konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hamilelik ve emzirme döneminde mikroplastiklere maruz kalmayı azaltmanın yollarını değerlendirmek çok önemli olacak. Ancak, emzirmenin avantajlarının, kirletici mikroplastiklerin varlığının neden olduğu dezavantajlardan çok daha büyük olduğunu söylemek önemlidir. Bizim çalışmamız ve benzeri araştırmalar, çocukların emzirilmesini azaltmamalı. Bunun yerine politikacılara plastik kirliliğini azaltan yasaları teşvik etmeleri için baskı yapma konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeli" dedi.Yakın zamanda yapılan diğer araştırmalar ise biberonla beslenen bebeklerin muhtemelen günde milyonlarca mikroplastik yuttuğunu ve inek sütünün mikroplastik içerebileceğini ortaya koydu.Diğer yandanbüyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. İnsanlar küçük parçacıkları yiyecek ve içecekler yoluyla ya da soluyarak tüketiyor. Daha önce bebeklerin ve yetişkinlerin dışkılarında bulunan mkroplastikler bu durumu kanıtlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220801/avustralyada-kurtarilan-kaplumbaganin-midesi-plastik-dolu-1059354685.html
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bilim insanları, anne sütü, mikroplastik
bilim insanları, anne sütü, mikroplastik

Mikroplastikler ilk kez anne sütünde bulundu

05:47 09.10.2022
© AAAnne, bebek
Anne, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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İtalyan bilim insanları ilk kez anne sütünde mikroplastiklere rastladı. Araştırmacılar, bu maddelerin bebekler üzerindeki potansiyel sağlık etkileri konusunda büyük endişe duyduklarını belirterek, annelere ambalajlı gıdalardan ve çeşitli kozmetik ürünlerden kaçınmasını tavsiye etti.
Bilim insanları, bebelerin kimyasal maddelere karşı özellikle savunmasız olduğunu, ancak emzirmenin bir bebeği beslemenin açık ara en iyi yolu olmaya devam ettiğini vurguladı.
Anne sütü örnekleri, İtalya'nın Roma kentinde doğum yaptıktan bir hafta sonra 34 sağlıklı anneden alındı. Bunların yüzde 75'inde mikroplastik tespit edildi.
Önceki araştırmalar, mikroplastiklerin insan hücrelerinde ve deniz yaşamı üzerindeki toksik etkilerini göstermişti, ancak yaşayan insanlar üzerindeki etkisi bilinmiyordu. Plastikler genellikle daha önce anne sütünde bulunan ftalatlar gibi zararlı kimyasallar içeriyor.
Bilim insanları, annelerin plastik ambalajlarda satılan yiyecek ve içecekleri tükettiğini, deniz ürünleri yediğini ve ayrıca plastik içeren kişisel hijyen ürünlerini kullandığını kaydetti.
Çalışmanın yazarlarından olan Marche Politeknik Üniversitesi’nden Dr. Valentina Notarstefano konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hamilelik ve emzirme döneminde mikroplastiklere maruz kalmayı azaltmanın yollarını değerlendirmek çok önemli olacak. Ancak, emzirmenin avantajlarının, kirletici mikroplastiklerin varlığının neden olduğu dezavantajlardan çok daha büyük olduğunu söylemek önemlidir. Bizim çalışmamız ve benzeri araştırmalar, çocukların emzirilmesini azaltmamalı. Bunun yerine politikacılara plastik kirliliğini azaltan yasaları teşvik etmeleri için baskı yapma konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeli" dedi.
Yakın zamanda yapılan diğer araştırmalar ise biberonla beslenen bebeklerin muhtemelen günde milyonlarca mikroplastik yuttuğunu ve inek sütünün mikroplastik içerebileceğini ortaya koydu.
Diğer yandanbüyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. İnsanlar küçük parçacıkları yiyecek ve içecekler yoluyla ya da soluyarak tüketiyor. Daha önce bebeklerin ve yetişkinlerin dışkılarında bulunan mkroplastikler bu durumu kanıtlıyor.
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