https://sputniknews.com.tr/20221009/meteorolojiden-19-kente-turuncu-ve-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-1062119679.html

Meteoroloji'den 19 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den 19 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri 'turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı. Bugün 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T12:17+0300

2022-10-09T12:17+0300

2022-10-09T12:17+0300

yaşam

meteoroloji

uyarı

yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060356558_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a062aedf5d9de1c3930ddf30c6f66494.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.Buna göre kuvvetli yağış Artvin, Bartın, Bingöl, Bolu, Düzce, Elazığ, Diyarbakır, Karabük, Kastamonu, Tunceli, Zonguldak, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Rize ve Trabzon’da bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, uyarı, yağış