https://sputniknews.com.tr/20221009/meteorolojiden-19-kente-turuncu-ve-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-1062119679.html
Meteoroloji'den 19 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den 19 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri 'turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı. Bugün 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T12:17+0300
2022-10-09T12:17+0300
2022-10-09T12:17+0300
yaşam
meteoroloji
uyarı
yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.Buna göre kuvvetli yağış Artvin, Bartın, Bingöl, Bolu, Düzce, Elazığ, Diyarbakır, Karabük, Kastamonu, Tunceli, Zonguldak, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Rize ve Trabzon’da bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, uyarı, yağış
meteoroloji, uyarı, yağış
Meteoroloji'den 19 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri 'turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı. Bugün 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Buna göre kuvvetli yağış Artvin, Bartın, Bingöl, Bolu, Düzce, Elazığ, Diyarbakır, Karabük, Kastamonu, Tunceli, Zonguldak, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Rize ve Trabzon’da bekleniyor.