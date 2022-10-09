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https://sputniknews.com.tr/20221009/kpss-on-lisans-soru-ve-cevaplari-yayinlandi-1062122605.html
KPSS ön lisans soru ve cevapları yayınlandı
KPSS ön lisans soru ve cevapları yayınlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T14:44+0300
2022-10-09T14:44+0300
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ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar, temel soru kitapçığını 19 Ekim 2022 saat 23.59’da kadar görüntüleyebilecek.Ayrıca temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u da ÖSYM’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıldı.
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ösym, kpss, sınav
ösym, kpss, sınav

KPSS ön lisans soru ve cevapları yayınlandı

14:44 09.10.2022
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları yayımlandı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar, temel soru kitapçığını 19 Ekim 2022 saat 23.59’da kadar görüntüleyebilecek.
Ayrıca temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u da ÖSYM’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıldı.
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