https://sputniknews.com.tr/20221009/kpss-on-lisans-sinavi-bugun-yapilacak-1062116954.html
KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak
KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu bugün yapılacak. Sınavda 60'ı genel yetenek, 60'ı ise genel kültür olmak üzere 120 soru yer alacak. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T08:15+0300
2022-10-09T08:15+0300
2022-10-09T08:15+0300
yaşam
türkiye
sınav
kpss
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KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Binalara giriş için sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanında bulundurması gerekiyor.Adaylar sınavda 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 soruya yanıt verecek.Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak.130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20221004/yok-baskani-ozvardan-kpss-sorusturmasina-iliskin-aciklama-geregini-yapacagiz-1061953702.html
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türkiye, sınav, kpss
KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu bugün yapılacak. Sınavda 60'ı genel yetenek, 60'ı ise genel kültür olmak üzere 120 soru yer alacak.
KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Binalara giriş için sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanında bulundurması gerekiyor.
Adaylar sınavda 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 soruya yanıt verecek.
Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak.
130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.