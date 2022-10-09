https://sputniknews.com.tr/20221009/kpss-on-lisans-sinavi-bugun-yapilacak-1062116954.html

KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak

KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu bugün yapılacak. Sınavda 60'ı genel yetenek, 60'ı ise genel kültür olmak üzere 120 soru yer alacak. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

sınav

kpss

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KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Binalara giriş için sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanında bulundurması gerekiyor.Adaylar sınavda 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 soruya yanıt verecek.Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak.130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20221004/yok-baskani-ozvardan-kpss-sorusturmasina-iliskin-aciklama-geregini-yapacagiz-1061953702.html

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türkiye, sınav, kpss