Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221009/kpss-on-lisans-sinavi-bugun-yapilacak-1062116954.html
KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak
KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu bugün yapılacak. Sınavda 60'ı genel yetenek, 60'ı ise genel kültür olmak üzere 120 soru yer alacak. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T08:15+0300
2022-10-09T08:15+0300
yaşam
türkiye
sınav
kpss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/1061340632_0:0:3598:2024_1920x0_80_0_0_10cf3fac9defd11b257f2661c9d4ad63.jpg
KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Binalara giriş için sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanında bulundurması gerekiyor.Adaylar sınavda 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 soruya yanıt verecek.Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak.130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20221004/yok-baskani-ozvardan-kpss-sorusturmasina-iliskin-aciklama-geregini-yapacagiz-1061953702.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/1061340632_582:0:3313:2048_1920x0_80_0_0_98393264c8a248b2cabb62db32743ac4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sınav, kpss
türkiye, sınav, kpss

KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılacak

08:15 09.10.2022
© İHATokat'ta KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine erken gelen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi.
Tokat'ta KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine erken gelen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu bugün yapılacak. Sınavda 60'ı genel yetenek, 60'ı ise genel kültür olmak üzere 120 soru yer alacak.
KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Binalara giriş için sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanında bulundurması gerekiyor.

Adaylar sınavda 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 soruya yanıt verecek.

Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak.
130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
TÜRKİYE
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturmasına ilişkin açıklama: 'Gereğini yapacağız'
4 Ekim, 17:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала