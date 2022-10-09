https://sputniknews.com.tr/20221009/kirgizistan-kgao-yikilmaz-kardeslik-2022-baris-gucu-tatbikatini-iptal-etti-1062121986.html
Kırgızistan, KGAÖ Yıkılmaz Kardeşlik-2022 barış gücü tatbikatını iptal etti
Kırgızistan, KGAÖ Yıkılmaz Kardeşlik-2022 barış gücü tatbikatını iptal etti
Kırgızistan Savunma Bakanlığı, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) ‘Sarsılmaz Kardeşlik-2022’ barış gücü tatbikatının iptal edildiğini duyurdu. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T14:09+0300
2022-10-09T14:09+0300
2022-10-09T14:09+0300
dünya
kırgızistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
tatbikat
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Bakanlıktan Rus basınına yapılan açıklamaya göre 10-14 Ekim tarihleri arasında Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın yer aldığı KGAÖ ‘Sarsılmaz Kardeşlik-2022’ barış gücü tatbikatı iptal edildi.Kırgızistan’daki Issık Gölü'nün kuzeybatı kıyısında yer alan liman şehri Balıkçı’da yapılması planlanan tatbikatının iptal nedenleri ise bildirilmedi.Ateşkes sağlanması üzerinde çalışmaların icra edilmesi öngörülen tatbikata Özbekistan, Sırbistan, Suriye, Türkmenistan ve Moğolistan'dan gözlemci davet edilmesi planlanmıştı.
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kırgızistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), tatbikat
kırgızistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), tatbikat
Kırgızistan, KGAÖ Yıkılmaz Kardeşlik-2022 barış gücü tatbikatını iptal etti
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Kırgızistan Savunma Bakanlığı, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) ‘Sarsılmaz Kardeşlik-2022’ barış gücü tatbikatının iptal edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan Rus basınına yapılan açıklamaya göre 10-14 Ekim tarihleri arasında Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın yer aldığı KGAÖ ‘Sarsılmaz Kardeşlik-2022’ barış gücü tatbikatı iptal edildi.
Kırgızistan’daki Issık Gölü'nün kuzeybatı kıyısında yer alan liman şehri Balıkçı’da yapılması planlanan tatbikatının iptal nedenleri ise bildirilmedi.
Ateşkes sağlanması üzerinde çalışmaların icra edilmesi öngörülen tatbikata Özbekistan, Sırbistan, Suriye, Türkmenistan ve Moğolistan'dan gözlemci davet edilmesi planlanmıştı.