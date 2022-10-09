https://sputniknews.com.tr/20221009/kick-boksta-genc-millilerden-dunya-sampiyonasinda-49-madalya-1062110616.html
Kick boksta genç millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya
Kick boksta genç millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya
İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Genç Milli Takım, 49 madalya elde etti. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T00:58+0300
2022-10-09T00:58+0300
2022-10-09T00:58+0300
spor
kick boks
madalya
türkiye
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Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz madalya kazandı.Şampiyonaya ilişkin değerlendirmede bulunan federasyon başkanı Salim Kayıcı, "Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda sporcularımız 49 madalya kazandı. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve yüce milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu'ndan tebrikGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da madalya kazanan milli sporcuları kutladı.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplamda 49 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, millilerimizin gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum."
https://sputniknews.com.tr/20220701/milli-boksor-busenaz-surmeneli-kadinlar-66-kiloda-altin-madalya-kazandi-1058212186.html
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kick boks, madalya, türkiye
kick boks, madalya, türkiye
Kick boksta genç millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya
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İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Genç Milli Takım, 49 madalya elde etti.
Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz madalya kazandı.
Şampiyonaya ilişkin değerlendirmede bulunan federasyon başkanı Salim Kayıcı, "Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda sporcularımız 49 madalya kazandı. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve yüce milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplamda 49 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, millilerimizin gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum."