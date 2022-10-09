https://sputniknews.com.tr/20221009/kadikoyde-bir-binada-patlama-meydana-geldi-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1062127866.html

Kadıköy’de meydana gelen patlama sonrası yangın: Binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Kadıköy’de meydana gelen patlama sonrası yangın: Binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T19:30+0300

2022-10-09T19:30+0300

2022-10-09T20:18+0300

patlama

kadıköy

türkiye

itfaiye

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İstanbul Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.Patlamanın ardından binada yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilirken, nedeni araştırılıyor.

kadıköy

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patlama, kadıköy, itfaiye