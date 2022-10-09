https://sputniknews.com.tr/20221009/kadikoyde-bir-binada-patlama-meydana-geldi-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1062127866.html
Kadıköy’de meydana gelen patlama sonrası yangın: Binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı
Kadıköy’de meydana gelen patlama sonrası yangın: Binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı
Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T19:30+0300
2022-10-09T19:30+0300
2022-10-09T20:18+0300
patlama
kadıköy
türkiye
itfaiye
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İstanbul Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.Patlamanın ardından binada yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilirken, nedeni araştırılıyor.
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patlama, kadıköy, itfaiye
patlama, kadıköy, itfaiye
Kadıköy’de meydana gelen patlama sonrası yangın: Binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı
19:30 09.10.2022 (güncellendi: 20:18 09.10.2022) Abone ol
Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve bazı otomobillerde hasar oluştu. Yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
İstanbul Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından binada yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.
Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilirken, nedeni araştırılıyor.