https://sputniknews.com.tr/20221009/izmirde-aile-hekimini-sopalarla-doven-3-zanli-tutuklandi-1062115193.html

İzmir'de aile hekimini sopalarla döven 3 zanlı tutuklandı

İzmir'de aile hekimini sopalarla döven 3 zanlı tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası 'beyaz kod' veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı mesai sonrası... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T04:19+0300

2022-10-09T04:19+0300

2022-10-09T04:19+0300

türkiye

izmir

doktor

saldırı

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İzmir'de 'beyaz kod' veren aile hekimini mesai sonrası sopalarla döven 3 zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.Günay, dün akşam mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı.Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Günay, hastanede ifadesini alan polise, saldırganlar arasında hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. gözaltına alındı.Zanlılar, emniyetteki işlemin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin ifadelerinde, yolda Günay ile karşılaştıklarını, daha önce yaşadıkları olay nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, kavgada kendilerinin de darbedildiğini ileri sürdükleri ve Günay'dan şikayetçi olduklarını söyledikleri öğrenildi.Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.Bakan Koca'dan açıklamaSağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimine saldıranların tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok" ifadelerini kullandı.

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izmir, doktor, saldırı