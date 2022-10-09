https://sputniknews.com.tr/20221009/istanbulda-izinsiz-yuruyus-yapmak-isteyen-51-kisi-gozaltina-alindi-1062128487.html

İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da HDP öncülüğünde olduğu bildirilen izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplardan 51 kişi gözaltına alındı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

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istanbul

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hdp

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İstanbul Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekiplerinin önlem aldığı belirtildi. Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.Yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı.Gözaltındaki 51 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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istanbul, izinsiz gösteri, hdp