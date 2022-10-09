https://sputniknews.com.tr/20221009/istanbulda-izinsiz-yuruyus-yapmak-isteyen-51-kisi-gozaltina-alindi-1062128487.html
İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da HDP öncülüğünde olduğu bildirilen izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplardan 51 kişi gözaltına alındı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T20:20+0300
2022-10-09T20:20+0300
2022-10-09T20:20+0300
istanbul
izinsiz gösteri
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hdp
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İstanbul Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekiplerinin önlem aldığı belirtildi. Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.Yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı.Gözaltındaki 51 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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istanbul, izinsiz gösteri, hdp
istanbul, izinsiz gösteri, hdp
İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da HDP öncülüğünde olduğu bildirilen izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplardan 51 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekiplerinin önlem aldığı belirtildi.
Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.
Yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı.
Gözaltındaki 51 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.