https://sputniknews.com.tr/20221009/istanbulda-44-kacak-gocmen-yakalandi-1062124052.html

İstanbul'da 44 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da 44 kaçak göçmen yakalandı

Gaziosmanpaşa ve Fatih'te yapılan operasyonda toplam 44 kaçak göçmen yakaladı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T15:53+0300

2022-10-09T15:53+0300

2022-10-09T15:53+0300

türkiye

istanbul

kaçak göçmen

istanbul emniyet müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062123908_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_f3771ae53145f8813c9b46c5cea440d8.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da 23 Eylül Cuma günü göçmelerin kaldığı ve 'şok evi' olarak adlandırılan 3 adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenlere evleri kiraladığı tespit edilen D.E. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 20 bin 592 TL de para cezası uygulandı.Fatih'te, 6 Ekim'de bir taksinin kaçak göçmenleri İstanbul'a sınır olan şehirlere taşıdığı tespit edildi. Durdurulan taksideki 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenleri taksisinde taşıyan taksi şoförü B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 bin 870 lira da para cezası uygulandı.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, kaçak göçmen, istanbul emniyet müdürlüğü