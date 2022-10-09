https://sputniknews.com.tr/20221009/istanbulda-44-kacak-gocmen-yakalandi-1062124052.html
İstanbul'da 44 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da 44 kaçak göçmen yakalandı
Gaziosmanpaşa ve Fatih'te yapılan operasyonda toplam 44 kaçak göçmen yakaladı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T15:53+0300
2022-10-09T15:53+0300
2022-10-09T15:53+0300
türkiye
istanbul
kaçak göçmen
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da 23 Eylül Cuma günü göçmelerin kaldığı ve 'şok evi' olarak adlandırılan 3 adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenlere evleri kiraladığı tespit edilen D.E. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 20 bin 592 TL de para cezası uygulandı.Fatih'te, 6 Ekim'de bir taksinin kaçak göçmenleri İstanbul'a sınır olan şehirlere taşıdığı tespit edildi. Durdurulan taksideki 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenleri taksisinde taşıyan taksi şoförü B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 bin 870 lira da para cezası uygulandı.
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istanbul, kaçak göçmen, istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul, kaçak göçmen, istanbul emniyet müdürlüğü
İstanbul'da 44 kaçak göçmen yakalandı
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Gaziosmanpaşa ve Fatih'te yapılan operasyonda toplam 44 kaçak göçmen yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da 23 Eylül Cuma günü göçmelerin kaldığı ve 'şok evi' olarak adlandırılan 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenlere evleri kiraladığı tespit edilen D.E. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 20 bin 592 TL de para cezası uygulandı.
Fatih'te, 6 Ekim'de bir taksinin kaçak göçmenleri İstanbul'a sınır olan şehirlere taşıdığı tespit edildi. Durdurulan taksideki 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenleri taksisinde taşıyan taksi şoförü B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 bin 870 lira da para cezası uygulandı.