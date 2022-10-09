https://sputniknews.com.tr/20221009/iflas-eden-onur-air-yolcu-ucagini-acik-artirmayla-satiyor-1062119096.html

İflas eden Onur Air, yolcu uçağını açık artırmayla satıyor

İflas eden Onur Air, yolcu uçağını açık artırmayla satıyor

Borçlarını ödeyemediği için iflas eden Onur Air, Airbus A321 tipi yolcu uçağını 80 milyon TL’ye satışa çıkardı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T11:58+0300

2022-10-09T11:58+0300

2022-10-09T11:58+0300

türkiye

onur air

uçak

iflas

haciz

açık artırma

yolcu uçağı

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Borçlarını ödeyemediği için el konulan Onur Air’e ait TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 modelindeki yolcu uçağı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından internet üzerinden satışa sunuldu. Uçağın birinci açık artırması 26 Ekim, uçak satılmadığı takdirde 27 Ekim’de yine aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacak. Uçağın fiyatının ise 80 milyon TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi.İnternet sitesinde yer alan ilanda, “6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza borcundan dolayı hacizli olan aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı uçak satışa çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları, satış şartnamesinin icra satış dosyasından görülebileceği, masrafın ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderileceği, ihalenin feshi davası açanların dosyamıza derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği, işbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur" denildi.

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onur air, uçak, iflas, haciz, açık artırma, yolcu uçağı