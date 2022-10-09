https://sputniknews.com.tr/20221009/icisleri-bakanligi-kadin-cinayetleri-gecen-yila-gore-yuzde-9-azaldi-1062123790.html

İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri geçen yıla göre yüzde 9 azaldı

İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri geçen yıla göre yüzde 9 azaldı

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-6 Ekim arasında kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını açıkladı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T15:33+0300

2022-10-09T15:33+0300

2022-10-09T15:33+0300

türkiye

kadına şiddet

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, bakanlık tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen 'Kadına El Kalkamaz' programına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede; 3 milyon 866 bin 584 erkeğe bilgilendirme yapıldı, 1 milyon 38 bin broşür dağıtıldı. Hedef, yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı bilgilendirilmesi" denildi.Açıklamada ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilere verilere yer verildi. Buna göre, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısı 4 milyon 43 bin 366'ya ulaştı ve uygulama üzerinden yapılan ihbar sayısı 519 bin 672 oldu.Elektronik İzleme Merkezi tarafından 611 vakanın takibi yapılırken, bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı altında bulunan 2 bin 441 vakada cinayet meydana gelmedi. Ayrıca, 1 Ocak-6 Ekim 2022 tarihleri arasında kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak, 226'dan 206'ya düştü.

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kadına şiddet, içişleri bakanlığı