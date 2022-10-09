https://sputniknews.com.tr/20221009/icisleri-bakani-soylu-bebek-katili-apo-icin-yurumek-ne-zamandan-beri-demokratik-siyaset-oldu-1062133239.html

İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?

İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?

İçişleri Bakanı Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a sosyal medya üzerinden “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T23:46+0300

2022-10-09T23:46+0300

2022-10-09T23:46+0300

türkiye

süleyman soylu

pervin buldan

abdullah öcalan

hdp

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter paylaşımını alıntılayarak, Buldan'a "Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" sorusunu yöneltti.Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza, asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” ifadelerine yer verdi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

süleyman soylu, pervin buldan, abdullah öcalan, hdp