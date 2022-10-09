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https://sputniknews.com.tr/20221009/icisleri-bakani-soylu-bebek-katili-apo-icin-yurumek-ne-zamandan-beri-demokratik-siyaset-oldu-1062133239.html
İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?
İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?
İçişleri Bakanı Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a sosyal medya üzerinden “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T23:46+0300
2022-10-09T23:46+0300
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süleyman soylu
pervin buldan
abdullah öcalan
hdp
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter paylaşımını alıntılayarak, Buldan'a "Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" sorusunu yöneltti.Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza, asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” ifadelerine yer verdi.
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süleyman soylu, pervin buldan, abdullah öcalan, hdp
süleyman soylu, pervin buldan, abdullah öcalan, hdp

İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?

23:46 09.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İçişleri Bakanı Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a sosyal medya üzerinden “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?” yorumunda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter paylaşımını alıntılayarak, Buldan'a "Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" sorusunu yöneltti.
Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza, asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” ifadelerine yer verdi.
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