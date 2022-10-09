Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20221009/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi--1062132691.html
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
19-25 Eylül 2022 dönemi haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 vaka tespit edildi, 40 kişi virüs nedeniyle hayatını... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T23:23+0300
2022-10-09T23:29+0300
koronavirüs
türkiye
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
vaka
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051381104_0:251:3019:1949_1920x0_80_0_0_b6e56b92b32da66e5e484f9410f102b3.jpg
Sağlık Bakanlığı, haftalık Kovid-19 verilerini paylaştı. Türkiye'de 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051381104_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_7eab05295449f2caf0017bd98d6543ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka, vaka sayısı
türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka, vaka sayısı

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

23:23 09.10.2022 (güncellendi: 23:29 09.10.2022)
© SputnikTürkiye, koronavirüs, turist
Türkiye, koronavirüs, turist - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
19-25 Eylül 2022 dönemi haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 vaka tespit edildi, 40 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, haftalık Kovid-19 verilerini paylaştı.
Türkiye'de 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала