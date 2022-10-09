https://sputniknews.com.tr/20221009/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi--1062132691.html
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
19-25 Eylül 2022 dönemi haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 vaka tespit edildi, 40 kişi virüs nedeniyle hayatını... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T23:23+0300
2022-10-09T23:23+0300
2022-10-09T23:29+0300
koronavirüs
türkiye
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
vaka
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051381104_0:251:3019:1949_1920x0_80_0_0_b6e56b92b32da66e5e484f9410f102b3.jpg
Sağlık Bakanlığı, haftalık Kovid-19 verilerini paylaştı. Türkiye'de 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051381104_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_7eab05295449f2caf0017bd98d6543ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka, vaka sayısı
türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka, vaka sayısı
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
23:23 09.10.2022 (güncellendi: 23:29 09.10.2022) Abone ol
19-25 Eylül 2022 dönemi haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 vaka tespit edildi, 40 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, haftalık Kovid-19 verilerini paylaştı.
Türkiye'de 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.