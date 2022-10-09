https://sputniknews.com.tr/20221009/formula-1de-sampiyon-belli-oldu-1062118799.html
Formula 1'de şampiyon belli oldu
Formula 1'de şampiyon belli oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T11:39+0300
2022-10-09T11:39+0300
2022-10-09T11:41+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062118848_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_87ae691d5c26e6f0f7e6260ccb38f6cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062118848_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b49165f14c71b8954b979f2b3f9ce46a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
formula 1 (f1), max verstappen
formula 1 (f1), max verstappen
Formula 1'de şampiyon belli oldu
11:39 09.10.2022 (güncellendi: 11:41 09.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.