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Formula 1'de şampiyon belli oldu
Formula 1'de şampiyon belli oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
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formula 1 (f1), max verstappen
formula 1 (f1), max verstappen

Formula 1'de şampiyon belli oldu

11:39 09.10.2022 (güncellendi: 11:41 09.10.2022)
© AAFormula 1
Formula 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
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