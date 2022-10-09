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Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş
Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş
Ankara'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf'u bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T16:25+0300
2022-10-09T16:25+0300
türkiye
ankara
saldırı
intihar
boşanma
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Ankara’da meydana gelen olayda, bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Uğur iddiaya göre, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen 1 aydır ayrı yaşadığı eşinin evine geldi. Burada çıkan tartışmada Uğur, eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf'u bıçaklayarak öldürdü.Uğur, daha sonra arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı atıp, ardından da kendini evin doğalgaz borusuna astı. Mesajı alan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İnceleme sonrası 4 kişinin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Uğur'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda, anne ile çocuklarının cenazesi ise Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin köyünde toprağa verilecek. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
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ankara, saldırı, intihar, boşanma
ankara, saldırı, intihar, boşanma

Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş

16:25 09.10.2022
© DHAEşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş
Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© DHA
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf'u bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Mehmet Uğur'un, olaydan önce arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı ortaya çıktı.
Ankara’da meydana gelen olayda, bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Uğur iddiaya göre, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen 1 aydır ayrı yaşadığı eşinin evine geldi. Burada çıkan tartışmada Uğur, eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf'u bıçaklayarak öldürdü.
Uğur, daha sonra arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı atıp, ardından da kendini evin doğalgaz borusuna astı. Mesajı alan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İnceleme sonrası 4 kişinin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Uğur'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda, anne ile çocuklarının cenazesi ise Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin köyünde toprağa verilecek. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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