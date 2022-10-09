Erdoğan: Müzisyen kardeşimizin acısını siyaset malzemesi haline getirmek ahlaki değil

acısını istismar etmek,haline getirmek ne ahlakidir, ne de insanidir. Bu her şeyden önce babasını kaybeden kızına yapılmış bir zulümdür. Elbette tepkimizi göstereceğiz ama bunu yaparken maktulün sevdiklerini yaralamaktan uzak duracağız. Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor.