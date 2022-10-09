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https://sputniknews.com.tr/20221009/cumhurbaskani-erdogan-tugva-5-olagan-genel-kurulu-ve-6-genclik-bulusmasinda-konusuyor-1062125122.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayındaki değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayındaki değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız
TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu’nu dışında kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Derdimiz, aralık... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T17:33+0300
2022-10-09T17:52+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye gençlik vakfı (tügva)
türkiye
asgari ücret
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TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nu dışında toplanan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında "Rusya - Ukrayna arasında arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke, Türkiye. Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette 'bu kış nasıl geçecek?' diye. Biz bütün hazırlıklarınızı yaptık" ifadelerini kullandı.Asgari ücrete de değinen Erdoğan "Derdimiz, aralık ayında yapılacak yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" dedi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik vakfı (tügva), asgari ücret
recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik vakfı (tügva), asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayındaki değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız

17:33 09.10.2022 (güncellendi: 17:52 09.10.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© İHA
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TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu’nu dışında kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Derdimiz, aralık ayında yapılacak yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" dedi.
TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nu dışında toplanan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.
Erdoğan konuşmasında "Rusya - Ukrayna arasında arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke, Türkiye. Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette 'bu kış nasıl geçecek?' diye. Biz bütün hazırlıklarınızı yaptık" ifadelerini kullandı.
Asgari ücrete de değinen Erdoğan "Derdimiz, aralık ayında yapılacak yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" dedi.
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