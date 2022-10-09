https://sputniknews.com.tr/20221009/cumhurbaskani-erdogan-tugva-5-olagan-genel-kurulu-ve-6-genclik-bulusmasinda-konusuyor-1062125122.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayındaki değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayındaki değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız

TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu’nu dışında kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Derdimiz, aralık... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T17:33+0300

2022-10-09T17:33+0300

2022-10-09T17:52+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye gençlik vakfı (tügva)

türkiye

asgari ücret

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TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nu dışında toplanan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında "Rusya - Ukrayna arasında arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke, Türkiye. Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette 'bu kış nasıl geçecek?' diye. Biz bütün hazırlıklarınızı yaptık" ifadelerini kullandı.Asgari ücrete de değinen Erdoğan "Derdimiz, aralık ayında yapılacak yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" dedi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik vakfı (tügva), asgari ücret