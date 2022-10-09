https://sputniknews.com.tr/20221009/cumhurbaskani-erdogan-sahsim-milletim-adina-ampute-milli-takimimizi-tebrik-ediyorum-1062131549.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum
Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu TRT Spor'a değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T22:36+0300
2022-10-09T22:36+0300
2022-10-09T22:36+0300
recep tayyip erdoğan
spor
ampute milli takımı
türkiye ampute milli takımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221009/turkiye-ampute-futbol-milli-takimi-angolayi-4-1-yenerek-dunya-sampiyonu-oldu-1062129952.html
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recep tayyip erdoğan, ampute milli takımı, türkiye ampute milli takımı
recep tayyip erdoğan, ampute milli takımı, türkiye ampute milli takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum
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Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu TRT Spor'a değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:
"Gerçekten burada bir ders var. O ders şu; Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Avrupa Şampiyonluğu ardından şimdi dünya şampiyonluğu... Angola da sıradan bir takım değil. Angola'nın biliyorsunuz daha önceden dünya şampiyonluğu var. Bizi de onların farklı yenişi var. Böyle bir takımı yenmek, onlardan bu rövanşı almak gerçekten alnı öpülesi sporcularımız, gençlerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin gözü aydınlık olsun."