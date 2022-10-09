https://sputniknews.com.tr/20221009/cumhurbaskani-erdogan-galataport-istanbulda-incelemelerde-bulundu-1062122245.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T14:15+0300

2022-10-09T14:15+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

galataport

ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Galataport İstanbul ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, galataport, ziyaret