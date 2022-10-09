Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221009/cumhurbaskani-erdogan-galataport-istanbulda-incelemelerde-bulundu-1062122245.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T14:15+0300
2022-10-09T14:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
galataport
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062122099_0:45:750:467_1920x0_80_0_0_856d92eb909b7791c19c79c247a0cb10.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Galataport İstanbul ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062122099_35:0:715:510_1920x0_80_0_0_2efd62542af1b52453d44bb260134fda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, galataport, ziyaret
recep tayyip erdoğan, galataport, ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu

14:15 09.10.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Galataport İstanbul ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала