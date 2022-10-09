https://sputniknews.com.tr/20221009/cumhurbaskani-erdogan-galataport-istanbulda-incelemelerde-bulundu-1062122245.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T14:15+0300
2022-10-09T14:15+0300
2022-10-09T14:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
galataport
ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Galataport İstanbul ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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recep tayyip erdoğan, galataport, ziyaret
recep tayyip erdoğan, galataport, ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Galataport İstanbul ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.