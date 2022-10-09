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CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak. Ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T10:58+0300
2022-10-09T10:58+0300
politika
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kemal kılıçdaroğlu
abd
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ilk durağı Boston olacak. Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılacak.Ardından Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.CHP'den yapılan açıklamada ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı belirtildi.13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu'na aralarında parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/kilicdaroglu-sen-kim-ozgurlukcu-anayasa-yapmak-kim-sen-yasakci-ve-gaddarsin-1062077222.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, abd
chp, kemal kılıçdaroğlu, abd

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

10:58 09.10.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜLCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜL
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak. Ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişleri olarak açıklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ilk durağı Boston olacak. Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılacak.
Ardından Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.
CHP'den yapılan açıklamada ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı belirtildi.
13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu'na aralarında parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Sen kim, özgürlükçü Anayasa yapmak kim. Sen yasakçı ve gaddarsın
7 Ekim, 16:04
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