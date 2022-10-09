https://sputniknews.com.tr/20221009/chp-lideri-kilicdaroglu-abdye-gidiyor-1062117938.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak. Ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T10:58+0300

2022-10-09T10:58+0300

2022-10-09T10:58+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

abd

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ilk durağı Boston olacak. Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılacak.Ardından Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.CHP'den yapılan açıklamada ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı belirtildi.13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu'na aralarında parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221007/kilicdaroglu-sen-kim-ozgurlukcu-anayasa-yapmak-kim-sen-yasakci-ve-gaddarsin-1062077222.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, abd