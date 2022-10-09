https://sputniknews.com.tr/20221009/centcom-acikladi-suriyede-abd-ussune-roket-saldirisi-1062123451.html
CENTCOM açıkladı: Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
CENTCOM açıkladı: Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke ilindeki üssünde konuşlu koalisyon güçlerine akşam saatlerinde roket saldırısı... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T15:11+0300
2022-10-09T15:11+0300
2022-10-09T15:11+0300
dünya
suriye
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üs
roket
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CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Haseke ilinin Rumeylan beldesinde yerel saatle 22.12'de koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu üsse 107 milimetrelik roketlerle saldırı düzenlendiği bildirildi. Üssün içine düşen herhangi bir roketin olmadığı, ABD veya koalisyon askerlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.CENTCOM, 16 ve 24 Ağustos’ta koalisyon güçlerinin yer aldığı Deyrizor’daki Yeşilköy ve Koniko üslerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
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suriye, abd, üs, roket
CENTCOM açıkladı: Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke ilindeki üssünde konuşlu koalisyon güçlerine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Haseke ilinin Rumeylan beldesinde yerel saatle 22.12'de koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu üsse 107 milimetrelik roketlerle saldırı düzenlendiği bildirildi. Üssün içine düşen herhangi bir roketin olmadığı, ABD veya koalisyon askerlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.
CENTCOM, 16 ve 24 Ağustos’ta koalisyon güçlerinin yer aldığı Deyrizor’daki Yeşilköy ve Koniko üslerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.