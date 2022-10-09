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CENTCOM açıkladı: Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
CENTCOM açıkladı: Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke ilindeki üssünde konuşlu koalisyon güçlerine akşam saatlerinde roket saldırısı... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T15:11+0300
2022-10-09T15:11+0300
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CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Haseke ilinin Rumeylan beldesinde yerel saatle 22.12'de koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu üsse 107 milimetrelik roketlerle saldırı düzenlendiği bildirildi. Üssün içine düşen herhangi bir roketin olmadığı, ABD veya koalisyon askerlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.CENTCOM, 16 ve 24 Ağustos’ta koalisyon güçlerinin yer aldığı Deyrizor’daki Yeşilköy ve Koniko üslerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
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suriye, abd, üs, roket
suriye, abd, üs, roket

CENTCOM açıkladı: Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

15:11 09.10.2022
© AAABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke ilindeki üssünde konuşlu koalisyon güçlerine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Haseke ilinin Rumeylan beldesinde yerel saatle 22.12'de koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu üsse 107 milimetrelik roketlerle saldırı düzenlendiği bildirildi. Üssün içine düşen herhangi bir roketin olmadığı, ABD veya koalisyon askerlerinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.
CENTCOM, 16 ve 24 Ağustos’ta koalisyon güçlerinin yer aldığı Deyrizor’daki Yeşilköy ve Koniko üslerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
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