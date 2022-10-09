https://sputniknews.com.tr/20221009/casillas-once-escinsel-oldugunu-acikladi-sonra-yaptigi-paylasimi-sildi-1062125444.html
Casillas önce eşcinsel olduğunu açıkladı, sonra yaptığı paylaşımı sildi
Casillas önce eşcinsel olduğunu açıkladı, sonra yaptığı paylaşımı sildi
Eski futbolcu Iker Casillas sosyal medyadan eşcinsel olduğunu açıkladı. Eski Futbolcu Carles Puyol da "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" karşılığını verdi... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T17:35+0300
2022-10-09T17:35+0300
2022-10-09T17:35+0300
spor
iker casillas
carles puyol
eşcinsel
açıklama
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Uzun yıllar İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kalesini koruyan eski futbolcu Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşcinsel olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız, ben gay'im" tweetini attı. Casillas'ın tweeti üzerine, yıllarca Barcelona kaptanlığı yapan eski futbolcu Carles Puyol "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" karşılığını verdi. Casillas’ın yaklaşık 2 saat sonra paylaşımını kaldırdığı görüldü.Duvar’ın aktardığına göre, İspanya'da yayınlanan günlük spor gazetesi AS ise, Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularını protesto etmek için "ironi tweeti" attığını, Puyol'un da bu şakaya ortak olduğunu yazdı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
iker casillas, carles puyol, eşcinsel, açıklama
iker casillas, carles puyol, eşcinsel, açıklama
Casillas önce eşcinsel olduğunu açıkladı, sonra yaptığı paylaşımı sildi
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Eski futbolcu Iker Casillas sosyal medyadan eşcinsel olduğunu açıkladı. Eski Futbolcu Carles Puyol da "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" karşılığını verdi. Casillas daha sonra yaptığı paylaşımı sildi.
Uzun yıllar İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kalesini koruyan eski futbolcu Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşcinsel olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız, ben gay'im" tweetini attı. Casillas'ın tweeti üzerine, yıllarca Barcelona kaptanlığı yapan eski futbolcu Carles Puyol "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" karşılığını verdi. Casillas’ın yaklaşık 2 saat sonra paylaşımını kaldırdığı görüldü.
Duvar’ın aktardığına göre
, İspanya'da yayınlanan günlük spor gazetesi AS ise, Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularını protesto etmek için "ironi tweeti" attığını, Puyol'un da bu şakaya ortak olduğunu yazdı.