https://sputniknews.com.tr/20221009/casillas-once-escinsel-oldugunu-acikladi-sonra-yaptigi-paylasimi-sildi-1062125444.html

Casillas önce eşcinsel olduğunu açıkladı, sonra yaptığı paylaşımı sildi

Casillas önce eşcinsel olduğunu açıkladı, sonra yaptığı paylaşımı sildi

Eski futbolcu Iker Casillas sosyal medyadan eşcinsel olduğunu açıkladı. Eski Futbolcu Carles Puyol da "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" karşılığını verdi... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T17:35+0300

2022-10-09T17:35+0300

2022-10-09T17:35+0300

spor

iker casillas

carles puyol

eşcinsel

açıklama

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Uzun yıllar İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kalesini koruyan eski futbolcu Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşcinsel olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız, ben gay'im" tweetini attı. Casillas'ın tweeti üzerine, yıllarca Barcelona kaptanlığı yapan eski futbolcu Carles Puyol "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" karşılığını verdi. Casillas’ın yaklaşık 2 saat sonra paylaşımını kaldırdığı görüldü.Duvar’ın aktardığına göre, İspanya'da yayınlanan günlük spor gazetesi AS ise, Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularını protesto etmek için "ironi tweeti" attığını, Puyol'un da bu şakaya ortak olduğunu yazdı.

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iker casillas, carles puyol, eşcinsel, açıklama