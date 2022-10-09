https://sputniknews.com.tr/20221009/bu-yilin-9-ayinda-havalimanlarinda-138-milyondan-fazla-yolcu-agirlandi-1062120415.html

Bu yılın 9 ayında havalimanlarında 138 milyondan fazla yolcu ağırlandı

Bu yılın 9 ayında havalimanlarında 138 milyondan fazla yolcu ağırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T13:09+0300

2022-10-09T13:09+0300

2022-10-09T13:09+0300

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türkiye

havalimanı

thy

istanbul havalimanı

adil karaismailoğlu

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Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dünyada havacılık sektöründe yaşanan kaosa rağmen Türkiye'deki havalimanlarının konforlu olduğunu ve sektörün hızla geliştiğini kaydetti.Bakan Karaismailoğlu, eylül ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63'e ulaştığını belirterek, üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 14,3 artışla 188 bin 302'ye çıktığını bildirdi.2019 Eylül ayı uçak trafiğinin yüzde 97'sine ulaşıldığını ifade ede Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:Karaismailoğlu, toplam havalimanları yük trafiğinin 360 bin tona yaklaştığına işaret ederek, dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 5, dış hatlarda 30 bin 86 olmak üzere toplamda 40 bin 91'e ulaştığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 529 bin, dış hatlarda 4 milyon 899 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 428 bin yolcumuzu ağırladık." bilgisini paylaştı.Uçak trafiği yüzde 34,1 artış gösterdiBu yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, böylece üst geçişlerle toplam 1 milyon 413 bin uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.Karaismailoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre uçak trafiğinin yüzde 34,1 artış gösterdiğine işaret ederek, "Türkiye genelinde havalimanlarımızda iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcumuza hizmet verdik. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı. Aynı dönemde, havalimanları yük toplamda 3 milyon ton oldu." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul Havalimanı'nda yolcu trafiği 47,5 milyonu aştıAvrupa'daki yoğunluk sıralamasında zirveyi bırakmayan İstanbul Havalimanı'yla ilgili ise Karaismailoğlu, "Mega projelerimiz arasında yer alan İstanbul Havalimanı, hizmet kalitesi ve aldığı ödüllerle de dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul Havalimanı'nda 9 aylık sürede, iç hatlarda 82 bin 368, dış hatlarda 231 bin 410 olmak üzere toplamda 313 bin 778 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 12 milyon 187 bin, dış hatlarda 35 milyon 385 bin yolcumuza hizmet verdik. Toplam yolcu trafiği ise 47 milyon 572 bin oldu." ifadesini kullandı.Karaismailoğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki haraketliliğe de değinerek, ocak-eylül döneminde toplam uçak trafiğinin 280 bin 505, yolcu sayısının 40 milyon 222 bin olduğunu belirtti.İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 4 milyon 581 bin, dış hatlarda 3 milyon 23 bin olmak üzere, toplam 7 milyon 605 bin yolcunun ağırlandığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

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türkiye, havalimanı, thy, istanbul havalimanı, adil karaismailoğlu