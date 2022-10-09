https://sputniknews.com.tr/20221009/besiktas-giresunsporu-1-0-ile-maglup-etti-1062116443.html

Beşiktaş, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor maçına kadar oynadığı üç maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, şanssızlığını Karadeniz'de kırdı. Siyah Beyazlılar, Tayyip Talha... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T06:46+0300

2022-10-09T06:46+0300

2022-10-09T06:46+0300

spor

beşiktaş

giresunspor

maç

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.Beşiktaş, 20. dakikada Weghorst'la penaltı atışından yararlanamadı. Tayyip Talha Sanuç, 34. dakikada şık bir röveşata ile ağları havalandırdı. Konuk ekip maç boyunca üstün oynamasına karşın; 90'da Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş ağlarını havalandırdı. Ev sahibi ekibin gol sevinci kısa sürdü. VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt tespit edildi ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. Üç maç sonra kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 18 yaptı ve maç fazlasıyla lider Adana Demirspor'u yakaladı. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

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