https://sputniknews.com.tr/20221009/bakan-yaniktan-gergerliogluna-yanit-olusturmaya-calistiginiz-algiyi-bozdugum-icin--uzgun-degilim-1062124681.html

Bakan Yanık'tan Gergerlioğlu'na yanıt: Oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim

Bakan Yanık'tan Gergerlioğlu'na yanıt: Oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmediğine... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T17:17+0300

2022-10-09T17:17+0300

2022-10-09T17:25+0300

ömer faruk gergerlioğlu

derya yanık

politika

engelli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056342876_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8c2a26116fb1090a5ae6d1485b8c493e.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine en yüksek yardım kalemlerinden 'engelli evde bakım yardımını' talepte bulundukları tarihten itibaren ödemeye başladıklarını belirterek, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun iddialarının kamuoyunu aldatmaya yönelik olduğunu bildirdi.Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gergerlioğlu'nun, sosyal medya hesabından yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmediğine yönelik paylaşımlarına yanıt verdi.Bakan Yanık, "Sayın Gergerlioğlu oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim. Biz Bakanlık olarak bu aileye en yüksek yardım kalemlerimizden olan engelli evde bakım yardımını, istedikleri tarihten itibaren ödemeye başladık. Sizin siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir. Bu ailenin de devlet desteğinden faydalanmadığına dair oluşturmaya çalıştığınız algı tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.Gerçek ihtiyaç sahipleri ve mağdurlarını kimsesiz bırakmadıklarını belirten Yanık, "Asla kaderine terk etmedik. Konu özellikle engelli vatandaşlarımız ise daha da hassas olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Gergerlioğlu ise Bakan Yanık'ın açıklamalarına sosyal medyadan "Yakup Aslı'nın apaçık beyanına rağmen konuşan sn. Derya Yanık bir bak, bak, annenin sözleri varken yine yalan atıyorsun! Engelli yakını aylığını vermiyorsun, elektrikli cihaz elektrik yardımını da vermiyorsunuz" cevabını verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer faruk gergerlioğlu, derya yanık, engelli