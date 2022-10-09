Bakan Yanık'tan Gergerlioğlu'na yanıt: Oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim
17:17 09.10.2022 (güncellendi: 17:25 09.10.2022)
© AADerya Yanık
© AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmediğine yönelik iddialarına "Oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim. Bu aileye engelli evde bakım yardımını, istedikleri tarihten itibaren ödemeye başladık" yanıtını verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine en yüksek yardım kalemlerinden 'engelli evde bakım yardımını' talepte bulundukları tarihten itibaren ödemeye başladıklarını belirterek, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun iddialarının kamuoyunu aldatmaya yönelik olduğunu bildirdi.
Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gergerlioğlu'nun, sosyal medya hesabından yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmediğine yönelik paylaşımlarına yanıt verdi.
Bakan Yanık, "Sayın Gergerlioğlu oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim. Biz Bakanlık olarak bu aileye en yüksek yardım kalemlerimizden olan engelli evde bakım yardımını, istedikleri tarihten itibaren ödemeye başladık. Sizin siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir. Bu ailenin de devlet desteğinden faydalanmadığına dair oluşturmaya çalıştığınız algı tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.
Sayın Gergerlioğlu oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim. Biz Bakanlık olarak bu aileye en yüksek yardım kalemlerimizden olan engelli evde bakım yardımını istedikleri tarihten itibaren ödemeye başladık. https://t.co/VPTwWXDAA7— Derya Yanık (@deryayanikashb) October 9, 2022
Gerçek ihtiyaç sahipleri ve mağdurlarını kimsesiz bırakmadıklarını belirten Yanık, "Asla kaderine terk etmedik. Konu özellikle engelli vatandaşlarımız ise daha da hassas olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Gergerlioğlu ise Bakan Yanık'ın açıklamalarına sosyal medyadan "Yakup Aslı'nın apaçık beyanına rağmen konuşan sn. Derya Yanık bir bak, bak, annenin sözleri varken yine yalan atıyorsun! Engelli yakını aylığını vermiyorsun, elektrikli cihaz elektrik yardımını da vermiyorsunuz" cevabını verdi.
Yakup Aslı'nın apaçık beyanına rağmen konuşan sn. @deryayanikashb bir bak, bak, annenin sözleri varken yine yalan atıyorsun!— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) October 9, 2022
Engelli yakını aylığını vermiyorsun, elektrikli cihaz elektrik yardımını da vermiyorsunuz.https://t.co/HaW2XuDufN https://t.co/oKZPGYiVCS