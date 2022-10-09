https://sputniknews.com.tr/20221009/bakan-nebati-benimle-ugrasmanizin-handikaplari-var-alayli-ve-mektepliyim-1062120879.html

Bakan Nebati: Benimle uğraşmanızın handikapları var, alaylı ve mektepliyim

Bakan Nebati: Benimle uğraşmanızın handikapları var, alaylı ve mektepliyim

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Benimle uğraşırsanız şöyle bir handikapınız var: Alaylı ve mektepliyim. Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati'yim" dedi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T13:21+0300

2022-10-09T13:21+0300

2022-10-09T13:21+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

heterodoks

ekonomi

bakan

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk'te katıldığı bir programda kendisine sorulan "Heterodoks yaklaşım" konuşmasının hikayesi ne?" sorusu yanıtladı ve "Bütün bunların bir cümle içerisinde kullanılmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Temsil ettiğiniz makamdan ötürü söylemlerimiz, hareketlerimiz gündem oluyor. Benimle uğraşmayın. Benim uğraşırsanız ben alaylı ve mektepliyim. Hayatı piyasada, halkla geçirmiş biriyim" ifadelerini kullandı.'Tescilli hiperaktifim'Üniversitede ders vermediği için doktor unvanını kullanmadığını öne süren Nebati, "Bulunduğum ortamı söyleyeyim çok değerli hocalar var karşımda. Dinleyicilerin birçoğu üniversite dekanları. Bir akademik unvanınız var ise kullandığınız dil bu dil olmak üzere. Ben doktor unvanını almak için çok çaba sarf ettim. Üniversitede ders vermediğim için doçent unvanını kullanmıyorum. Bu yadsınacak bir şey değil. Ben doçent doktor Nureddin Nebati'yim. Hayatını reel sektörle, halkla geçen, çiftçiliği bilir, tarlayı bilir, traktörü bilir aynı zamanda da ticareti bilir. Tescilli hiperaktif birisiyim. Bu konuşmamda üzerime geldiler. Hiç rahatsız olmam. Hakaret olmadığı sürece gülerim. Ben bir çiftçi ile de ustayla da patronla da işçiyle de konuşabilirim" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221007/hazine-bakani-nebati-enflasyon-turkiyenin-tek-basina-problemi-degil-aralikta-enflasyon-dusecek-1062086201.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, heterodoks, ekonomi, bakan