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https://sputniknews.com.tr/20221009/bakan-koca-mesai-sonrasi-hekim-istegine-bagli-hasta-kabulu-basladi-1062127515.html
Bakan Koca: Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı
Bakan Koca: Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı
Sağlık Bakanı Koca, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T19:10+0300
2022-10-09T19:10+0300
türkiye
fahrettin koca
doktor
mesai
randevu
hasta
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Beyaz Reform' paylaşımında bulundu.Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı" bilgisine yer verdi.
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fahrettin koca, doktor, mesai, randevu, hasta
fahrettin koca, doktor, mesai, randevu, hasta

Bakan Koca: Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı

19:10 09.10.2022
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
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Sağlık Bakanı Koca, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Beyaz Reform' paylaşımında bulundu.
Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, "Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı" bilgisine yer verdi.
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