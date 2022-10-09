https://sputniknews.com.tr/20221009/avusturyada-cumhurbaskanligi-secimini-cumhurbaskani-van-der-bellen-kazandi-1062128366.html

Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı

Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı

Avusturya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yüzde 56’lık bir oy oranıyla... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T19:58+0300

2022-10-09T19:58+0300

2022-10-09T20:01+0300

avusturya

alexander van der bellen

dünya

seçim

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Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Avusturya’da seçmenlerin yüzde 66’sı cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti.Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz, yüzde 18'le seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.Bira Partisi Genel Başkanı Dominik Wlazny ise oyların yüzde 8,5’ini alarak 3. olurken, eski gazeteci ve bağımsız aday Tassilo Wallentin ise yüzde 8,1'lik oy oranıyla seçimi 4. sırada tamamladı.Mektup oyların yarın sayılmasıyla seçim süreci sona erecek. Resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığı'nca açıklanması bekleniyor.

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