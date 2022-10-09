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https://sputniknews.com.tr/20221009/avusturyada-cumhurbaskanligi-secimini-cumhurbaskani-van-der-bellen-kazandi-1062128366.html
Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı
Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı
Avusturya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yüzde 56’lık bir oy oranıyla... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T19:58+0300
2022-10-09T20:01+0300
avusturya
alexander van der bellen
dünya
seçim
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Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Avusturya’da seçmenlerin yüzde 66’sı cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti.Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz, yüzde 18'le seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.Bira Partisi Genel Başkanı Dominik Wlazny ise oyların yüzde 8,5’ini alarak 3. olurken, eski gazeteci ve bağımsız aday Tassilo Wallentin ise yüzde 8,1'lik oy oranıyla seçimi 4. sırada tamamladı.Mektup oyların yarın sayılmasıyla seçim süreci sona erecek. Resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığı'nca açıklanması bekleniyor.
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avusturya, alexander van der bellen, seçim
avusturya, alexander van der bellen, seçim

Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı

19:58 09.10.2022 (güncellendi: 20:01 09.10.2022)
© AP Photo / Markus SchreiberAlexander Van der Bellen
Alexander Van der Bellen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Avusturya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yüzde 56’lık bir oy oranıyla önde tamamladı.
Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Avusturya’da seçmenlerin yüzde 66’sı cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti.
Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz, yüzde 18'le seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.
Bira Partisi Genel Başkanı Dominik Wlazny ise oyların yüzde 8,5’ini alarak 3. olurken, eski gazeteci ve bağımsız aday Tassilo Wallentin ise yüzde 8,1'lik oy oranıyla seçimi 4. sırada tamamladı.
Mektup oyların yarın sayılmasıyla seçim süreci sona erecek. Resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığı'nca açıklanması bekleniyor.
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