https://sputniknews.com.tr/20221009/avmnin-terasindan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1062121146.html

AVM'nin terasından düşen kadın hayatını kaybetti

AVM'nin terasından düşen kadın hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı. Terastakiler, genç kızı tutmaya... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T13:22+0300

2022-10-09T13:22+0300

2022-10-09T13:22+0300

türkiye

istanbul

beylikdüzü

avm

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8 Eylül günü Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen 25 yaşındaki Kader Yıldız, telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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