Ankara Barosu'nun 67. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.Genel kuruldaki başkanlık seçiminde Avukat Hakları Grubu'ndan Hakan Gönenç, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan Mustafa Köroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Linda Sevinç Hocaoğulları yarıştı.Seçimde, 7 bin 416 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.Genel kurulda, Hakan Gönenç 1804 oy, Linda Sevinç Hocaoğulları ise 1489 oy aldı.

Ankara Barosu bugün yaptığı seçimle yeni başkanını seçti. Üç adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde 11 bin 350 avukat oy kullandı. Avukat Mustafa Köroğlu 7... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

© İHA Mustafa Köroğlu © İHA

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Ankara Barosu bugün yaptığı seçimle yeni başkanını seçti. Üç adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde 11 bin 350 avukat oy kullandı. Avukat Mustafa Köroğlu 7 bin 416 oy ile yeni başkan seçildi.