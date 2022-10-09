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Ahmet Hakan: Teşekkürler Kemal Bey, camianızın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına vesile olduğunuz için
Ahmet Hakan: Teşekkürler Kemal Bey, camianızın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına vesile olduğunuz için
Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ardından partisinin çevresinden gelen eleştirilere ilişkin olarak, "Teşekkürler Kemal... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T07:47+0300
2022-10-09T07:47+0300
politika
ahmet hakan
başörtüsü
kemal kılıçdaroğlu
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusuna girince... CHP’nin etrafında kümelenmiş medyacı tipler, başladılar başörtüsüyle ilgili çoktandır açığa vuramadıkları olumsuz yargılarını dillendirmeye. “Türban ile başörtüsü ayrıdır” dediler. “Benim anneannem de başörtülüydü” dediler. “Türban siyasal simge” dediler. “Başörtülü polis olmaz” dediler. “Başörtüsü için yasa çıkarmak mı? Aman Tanrım” dediler. Kısacası... 1990’ların ne kadar küflü argümanı varsa hepsini tel dolaplarından çıkarıp piyasaya sürdüler. Eğer Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusuna girmeseydi. Biz bunları “özgürlükler konusunda hayli mesafe kat etmiş tipler” olarak kodlamaya devam edecektik" dedi.Ahmet Hakan şunları da kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221008/mhp-genel-baskani-bahceliden-basortusu-aciklamasi-1062099609.html
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ahmet hakan, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu
ahmet hakan, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu

Ahmet Hakan: Teşekkürler Kemal Bey, camianızın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına vesile olduğunuz için

07:47 09.10.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ardından partisinin çevresinden gelen eleştirilere ilişkin olarak, "Teşekkürler Kemal Bey, camianızın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına vesile olduğunuz için" değerlendirmesini yaptı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusuna girince... CHP’nin etrafında kümelenmiş medyacı tipler, başladılar başörtüsüyle ilgili çoktandır açığa vuramadıkları olumsuz yargılarını dillendirmeye. “Türban ile başörtüsü ayrıdır” dediler. “Benim anneannem de başörtülüydü” dediler. “Türban siyasal simge” dediler. “Başörtülü polis olmaz” dediler. “Başörtüsü için yasa çıkarmak mı? Aman Tanrım” dediler. Kısacası... 1990’ların ne kadar küflü argümanı varsa hepsini tel dolaplarından çıkarıp piyasaya sürdüler. Eğer Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusuna girmeseydi. Biz bunları “özgürlükler konusunda hayli mesafe kat etmiş tipler” olarak kodlamaya devam edecektik" dedi.
Ahmet Hakan şunları da kaydetti:

"Kılıçdaroğlu sayesinde öyle olmadıklarını ortaya koydular. Teşekkürler Kemal Bey. Camianızın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına vesile olduğunuz için."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
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