https://sputniknews.com.tr/20221009/adnan-oktarin-israil-imami-tutuklandi-1062119421.html

Adnan Oktar'ın ‘İsrail imamı’ tutuklandı

Adnan Oktar'ın ‘İsrail imamı’ tutuklandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde "İsrail İmamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T12:10+0300

2022-10-09T12:10+0300

2022-10-09T12:10+0300

türkiye

adnan oktar

tutuklama

israil

imam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054991887_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8496aeed966b23cf4f049a30d366b706.jpg

Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde "İsrail İmamı" tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adnan oktar, tutuklama, israil, imam