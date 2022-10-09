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https://sputniknews.com.tr/20221009/adnan-oktarin-israil-imami-tutuklandi-1062119421.html
Adnan Oktar'ın ‘İsrail imamı’ tutuklandı
Adnan Oktar'ın ‘İsrail imamı’ tutuklandı
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde "İsrail İmamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T12:10+0300
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türkiye
adnan oktar
tutuklama
israil
imam
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Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde "İsrail İmamı" tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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israil
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adnan oktar, tutuklama, israil, imam
adnan oktar, tutuklama, israil, imam

Adnan Oktar'ın ‘İsrail imamı’ tutuklandı

12:10 09.10.2022
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde "İsrail İmamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.
Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde "İsrail İmamı" tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.
Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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