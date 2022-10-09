https://sputniknews.com.tr/20221009/66-kacak-gocmen-marmariste-otelde-yakalandi-1062116715.html
66 kaçak göçmen Marmaris'te otelde yakalandı
66 kaçak göçmen Marmaris'te otelde yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasadışı yollar ile yurt dışına çıkış ve konaklama faaliyetlerini engellemelere yönelik uygulamalarda 66... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T06:50+0300
2022-10-09T06:50+0300
2022-10-09T06:50+0300
türkiye
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kaçak göçmen
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede yapılan düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalarda konaklama tesislerinin kontrollerini de sıkılaştırdı. Asayiş Büro ekipleri Armutalan Mahallesi'nde akşam saatinde yaptıkları tesis denetimlerinde bir otelde içlerinde çocuk ve kadınların bulunduğu, 66 düzensiz göçmeni kontrol etti. Ekipler yaptıkları kontrollerde hiçbirinin konaklama belgesi, kimliği ve pasaportu olmadığını tespit ettikleri düzensiz göçmenleri ilçe emniyet binasına getirerek gerekli işlemlerini başlattı. Belgesiz olarak ilçede bir otelde yakalanan düzensiz göçmeler Asayiş büro amirliğinde tamamlanacak işlemlerin ardından İl göç idaresine sevk edilecekleri bilgisi edinildi.Düzensiz göçmenlerin kayıtsız bir şekilde konakladığı otel hakkında ise idari işlem başlatılarak tutanak tutulduğu ve para cezası kesildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221008/new-yorkta-gocmen-krizi-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1062092231.html
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marmaris, göçmen, kaçak göçmen
marmaris, göçmen, kaçak göçmen
66 kaçak göçmen Marmaris'te otelde yakalandı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasadışı yollar ile yurt dışına çıkış ve konaklama faaliyetlerini engellemelere yönelik uygulamalarda 66 düzensiz göçmen bir otelde kayıtsız şekilde konaklarken yakalandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede yapılan düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalarda konaklama tesislerinin kontrollerini de sıkılaştırdı.
Asayiş Büro ekipleri Armutalan Mahallesi'nde akşam saatinde yaptıkları tesis denetimlerinde bir otelde içlerinde çocuk ve kadınların bulunduğu, 66 düzensiz göçmeni kontrol etti.
Ekipler yaptıkları kontrollerde hiçbirinin konaklama belgesi, kimliği ve pasaportu olmadığını tespit ettikleri düzensiz göçmenleri ilçe emniyet binasına getirerek gerekli işlemlerini başlattı. Belgesiz olarak ilçede bir otelde yakalanan düzensiz göçmeler Asayiş büro amirliğinde tamamlanacak işlemlerin ardından İl göç idaresine sevk edilecekleri bilgisi edinildi.
Düzensiz göçmenlerin kayıtsız bir şekilde konakladığı otel hakkında ise idari işlem başlatılarak tutanak tutulduğu ve para cezası kesildiği öğrenildi.