https://sputniknews.com.tr/20221008/mhp-genel-baskani-bahceliden-basortusu-aciklamasi-1062099609.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, "başörtüsü" düzenlemesine ilişkin, "Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM'de anayasa değişikliği... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T17:15+0300

2022-10-08T17:15+0300

2022-10-08T17:18+0300

türkiye

başörtüsü

devlet bahçeli

mhp

anayasa

tbmm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062099190_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_627a35b2fad98389f1cdf51073a09db9.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde yeni eğitim dönemine başlayan "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda ilk dersi verdi. Bahçeli, dersin ardından gazetecilerin, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği ve seçim tarihinin öne alınması tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.Siyasi olayların zaman içerisinde ani değişiklikler ve gelişmeler gösterdiğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin, sosyal ve ekonomik meselelerin ve dış politikanın çok yoğunluk kazandığı bir dönemde daha önce 'başörtüsü' konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. O hak kullanılmaktadır. Bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz ve bu tür tercihte bulunan her insanımıza da millet olarak saygı duymak mecburiyetindeyiz" dedi.'MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecek'Bahçeli, bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından ülkede yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğu kanaatinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:'Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok'Bahçeli, "erken seçim" tartışmalarının anımsatılarak "Seçimin öne alınmasıyla ilgili bir çalışma var mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:Bahçeli, şu an için Türkiye'nin sorunları ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda "seçimlerin erkene alınması" tartışmasının siyaseten malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:MHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında faaliyetlerini tamamladığını, bugün ve yarın belli illerden başlayan köy çalışmalarına girdiklerini belirten Bahçeli, "Şu an köy sohbetlerinde arkadaşlarımız bulunuyor. Bu köy sohbetleri, Türkiye'de siyasi partilerin sadece seçim belirlendiği gün köylere gidiş değil. Seçim olmadan köylü vatandaşlarımızla sohbet yapmak maksadıyla ve Türkiye'nin meselelerinin ne olduğunu, çözümlerinin ne olması gerektiğini bu milletimizin efendisi olarak nitelendirilen köylümüzle paylaşmayı tercih ederek bir yola çıktık" diye konuştu.Bahçeli, aynı zamanda miting ve toplantıları sürdürdüklerini ve bu kapsamda 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da olacağını anımsattı.Siyaset ve Liderlik Okulu'nun Türk siyasi hayatında bir başlangıç olduğunu vurgulayan Bahçeli, bütün siyasi partilerin eğitim çalışmalarına önem verdiğini ancak bazılarının bunu toplantılar, bazılarının da günlük çalışmayla sürdürdüğünü söyledi. Bahçeli, MHP'nin ise bu çalışmayı 2.5 ayı aşkın bir eğitim süreciyle bilim insanlarının katılımıyla ve eğitime katılacakların bir ön mülakatla sürdürdüğünü kaydetti.Bu arada programda, kursiyerlerin eğitim aldığı salonlara ismi verilmiş olan Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz hakkında bilgi verildi.Bahçeli, ayrıca Prof. Dr. Güngör'ün ailesinden istediği bir fotoğrafı da adının verildiği salona astırdı.

https://sputniknews.com.tr/20221007/kilicdaroglu-sen-kim-ozgurlukcu-anayasa-yapmak-kim-sen-yasakci-ve-gaddarsin-1062077222.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

başörtüsü, devlet bahçeli, mhp, anayasa, tbmm