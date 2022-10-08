https://sputniknews.com.tr/20221008/meteorolojiden-bazi-iller-icin-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1062089846.html
Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğün'ce, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T00:51+0300
2022-10-08T00:51+0300
2022-10-08T00:55+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ec7b92ee090516845f458847414d4b7.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ayrıca sabah erken saatlerde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın meydana geleceği tahmin ediliyor.Hava olayının ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/meteoroloji-uyardi-sicak-gunler-geride-kaldi-soguk-ve-yagisli-hava-kapida-1061888049.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_36c690cf2339fe5cbb6f5a4359adc5dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
00:51 08.10.2022 (güncellendi: 00:55 08.10.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğün'ce, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ayrıca sabah erken saatlerde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın meydana geleceği tahmin ediliyor.
Hava olayının ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.