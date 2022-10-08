https://sputniknews.com.tr/20221008/meteorolojiden-bazi-iller-icin-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1062089846.html

Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'ce, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T00:51+0300

2022-10-08T00:51+0300

2022-10-08T00:55+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ayrıca sabah erken saatlerde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın meydana geleceği tahmin ediliyor.Hava olayının ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221003/meteoroloji-uyardi-sicak-gunler-geride-kaldi-soguk-ve-yagisli-hava-kapida-1061888049.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı