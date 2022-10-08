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Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğün'ce, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T00:51+0300
2022-10-08T00:55+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ayrıca sabah erken saatlerde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın meydana geleceği tahmin ediliyor.Hava olayının ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/meteoroloji-uyardi-sicak-gunler-geride-kaldi-soguk-ve-yagisli-hava-kapida-1061888049.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

00:51 08.10.2022 (güncellendi: 00:55 08.10.2022)
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğün'ce, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ayrıca sabah erken saatlerde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın meydana geleceği tahmin ediliyor.
Hava olayının ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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Meteoroloji uyardı: Sıcak günler geride kaldı, soğuk ve yağışlı hava kapıda
3 Ekim, 09:57
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