https://sputniknews.com.tr/20221008/metadan-uyari-1-milyon-facebook-kullanicisinin-sifresi-calinmis-olabilir-1062096224.html

Meta'dan uyarı: 1 milyon Facebook kullanıcısının şifresi çalınmış olabilir

Meta'dan uyarı: 1 milyon Facebook kullanıcısının şifresi çalınmış olabilir

Meta, 1 milyondan fazla Facebook kullanıcısının; Apple Store ve Google Play'den indirdikleri uygulamalar nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu. 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T13:44+0300

2022-10-08T13:44+0300

2022-10-08T13:45+0300

yaşam

meta

facebook

şifre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054740903_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_eed8e1685fccd1a484db089caaa9e9a2.jpg

Facebook’un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktarıldı.Facebook’un çatı kuruluşu Meta Platforms, “Yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet’in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var” açıklamasını yaptı.Meta için araştırmalar yapan ekip, Android ve iOS platformlarında yer alan 400'den uygulamanın Facebook giriş bilgilerini çalmak amacıyla tasarlandığını ortaya çıkardı.Facebook tarafından yapılan açıklamada, “400’den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bunlar, kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Bu konuyu Apple ve Google’a ilettik” denildi. Öte yandan risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti.Apple, 400 riski uygulamadan 45’inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken Google da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurdu.'Hesapları çalmak için benzerlerini yaratıyorlar'Meta’nın küresel tehditlerle mücadeleden sorumlu direktörü David Agranovich, “Siber suçlular bu uygulamaların ne kadar popüler olduğunu biliyor ve insanların bilgilerini ve hesaplarını çalmak için benzerlerini yaratıyorlar. Eğer bir uygulama gerçek olamayacak kadar iyiyse, mesela diğer sosyal medya platformlarından çok daha farklı özellikler sunuyorsa dikkatli olmak gerek” dedi.Agranovich, “Facebook şifreleri çalınmış olma ihtimali olan 1 milyon kişinin hepsinin şifre ve kimlikleri çalınmış olmayabilir” yorumunu yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meta, facebook, şifre