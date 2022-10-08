https://sputniknews.com.tr/20221008/metadan-uyari-1-milyon-facebook-kullanicisinin-sifresi-calinmis-olabilir-1062096224.html
Meta'dan uyarı: 1 milyon Facebook kullanıcısının şifresi çalınmış olabilir
Meta'dan uyarı: 1 milyon Facebook kullanıcısının şifresi çalınmış olabilir
Meta, 1 milyondan fazla Facebook kullanıcısının; Apple Store ve Google Play'den indirdikleri uygulamalar nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T13:44+0300
2022-10-08T13:44+0300
2022-10-08T13:45+0300
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Facebook’un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktarıldı.Facebook’un çatı kuruluşu Meta Platforms, “Yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet’in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var” açıklamasını yaptı.Meta için araştırmalar yapan ekip, Android ve iOS platformlarında yer alan 400'den uygulamanın Facebook giriş bilgilerini çalmak amacıyla tasarlandığını ortaya çıkardı.Facebook tarafından yapılan açıklamada, “400’den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bunlar, kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Bu konuyu Apple ve Google’a ilettik” denildi. Öte yandan risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti.Apple, 400 riski uygulamadan 45’inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken Google da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurdu.'Hesapları çalmak için benzerlerini yaratıyorlar'Meta’nın küresel tehditlerle mücadeleden sorumlu direktörü David Agranovich, “Siber suçlular bu uygulamaların ne kadar popüler olduğunu biliyor ve insanların bilgilerini ve hesaplarını çalmak için benzerlerini yaratıyorlar. Eğer bir uygulama gerçek olamayacak kadar iyiyse, mesela diğer sosyal medya platformlarından çok daha farklı özellikler sunuyorsa dikkatli olmak gerek” dedi.Agranovich, “Facebook şifreleri çalınmış olma ihtimali olan 1 milyon kişinin hepsinin şifre ve kimlikleri çalınmış olmayabilir” yorumunu yaptı.
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meta, facebook, şifre
Meta'dan uyarı: 1 milyon Facebook kullanıcısının şifresi çalınmış olabilir
13:44 08.10.2022 (güncellendi: 13:45 08.10.2022) Abone ol
Meta, 1 milyondan fazla Facebook kullanıcısının; Apple Store ve Google Play'den indirdikleri uygulamalar nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu.
Facebook’un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktarıldı.
Facebook’un çatı kuruluşu Meta Platforms, “Yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet’in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var” açıklamasını yaptı.
Meta için araştırmalar yapan ekip, Android ve iOS platformlarında yer alan 400'den uygulamanın Facebook giriş bilgilerini çalmak amacıyla tasarlandığını ortaya çıkardı.
Facebook tarafından yapılan açıklamada, “400’den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bunlar, kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Bu konuyu Apple ve Google’a ilettik” denildi. Öte yandan risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti.
Apple, 400 riski uygulamadan 45’inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken Google da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurdu.
'Hesapları çalmak için benzerlerini yaratıyorlar'
Meta’nın küresel tehditlerle mücadeleden sorumlu direktörü David Agranovich, “Siber suçlular bu uygulamaların ne kadar popüler olduğunu biliyor ve insanların bilgilerini ve hesaplarını çalmak için benzerlerini yaratıyorlar. Eğer bir uygulama gerçek olamayacak kadar iyiyse, mesela diğer sosyal medya platformlarından çok daha farklı özellikler sunuyorsa dikkatli olmak gerek” dedi.
Agranovich, “Facebook şifreleri çalınmış olma ihtimali olan 1 milyon kişinin hepsinin şifre ve kimlikleri çalınmış olmayabilir” yorumunu yaptı.