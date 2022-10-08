https://sputniknews.com.tr/20221008/lavrov-abd-dunya-hakimiyeti-iddiasindan-vazgecmeli-1062095495.html

Lavrov: ABD, dünya hakimiyeti iddiasından vazgeçmeli

Lavrov: ABD, dünya hakimiyeti iddiasından vazgeçmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un hataları üzerinde ciddi bir çalışma yapması, dünya hakimiyeti iddialarından vazgeçmesi ve Rusya'nın... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T12:42+0300

2022-10-08T12:42+0300

2022-10-08T13:16+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

abd

abd hegemonyası

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Argumenti i Fakti gazetesine konuşan Lavrov, Rus düşmanı zihniyete sahip ABD elitlerinin aklıselim düşünemediklerini ve Beyaz Saray'ı Rusya ile açık bir çatışmaya ittiklerini kaydetti.Lavrov, “Uuslararası gerginliği körükleyen pervasız bir çizgiden bahsediyoruz. Bu ‘kısır döngüyü’ kırmak gerçekçi midir? Elbette, evet. İlerleyebilmek için Washington'un hataları üzerinde ciddi bir çalışma yapması ve dünya hakimiyeti iddialarından vazgeçmesi gerekiyor” dedi. Lavrov, Washington’un Rusya’nın iç işlerine müdahale etme girişimlerinin başarısızlıklarından da sonuçlar çıkarması gerektiğine vurgu yaparak, "Dünyadaki yeni güç dengelerinin kabul edilmesinin ABD açısından kolay olmadığını ve acı verici olduğunu anlıyoruz. Ancak jeopolitik gerçekliği ne kadar erken kabul etmeye başlarlarsa, daha adil ve demokratik çok merkezli bir dünya düzeni oluşturmanın nesnel süreci o kadar iyi işler” ifadelerini kullandı.'Rusya ulusal çıkarlarını koruma imkanlarına sahip’Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini değerlendiren Lavrov, Rusya’nın çıkarlarını koruma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.Lavrov, “Elbette ulusal çıkarlarımızı koruyabileceğimiz her türlü imkana sahibiz. Gerekirse bunları sonuna kadar kullanacağız. Rusya ile yaptırımlar diliyle konuşanlar, şu ana kadar ekonomik saldırganlık eylemlerine ihtiyatlı bir şekilde yanıt verdiğimizi, ancak sabrımızın sınırsız olmadığını unutmamalılar. Zamanında Barack Obama'nın da tutkuyla istediği Rus ekonomisini paramparça etme girişimleri işe yaramadı ve yaramayacak” diye konuştu.

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sergey lavrov, rusya, abd, abd hegemonyası