Türkiye
CANLI | Rus Dışişleri: Kırım Köprüsü’ndeki olay Kiev'in ‘terörist özünü’ gösteriyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221008/lavrov-abd-dunya-hakimiyeti-iddiasindan-vazgecmeli-1062095495.html
Lavrov: ABD, dünya hakimiyeti iddiasından vazgeçmeli
Lavrov: ABD, dünya hakimiyeti iddiasından vazgeçmeli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un hataları üzerinde ciddi bir çalışma yapması, dünya hakimiyeti iddialarından vazgeçmesi ve Rusya'nın... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T12:42+0300
2022-10-08T13:16+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
abd
abd hegemonyası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061938367_0:160:2463:1545_1920x0_80_0_0_f14024f34c5c0e4524fd7bceed906802.jpg
Argumenti i Fakti gazetesine konuşan Lavrov, Rus düşmanı zihniyete sahip ABD elitlerinin aklıselim düşünemediklerini ve Beyaz Saray'ı Rusya ile açık bir çatışmaya ittiklerini kaydetti.Lavrov, “Uuslararası gerginliği körükleyen pervasız bir çizgiden bahsediyoruz. Bu ‘kısır döngüyü’ kırmak gerçekçi midir? Elbette, evet. İlerleyebilmek için Washington'un hataları üzerinde ciddi bir çalışma yapması ve dünya hakimiyeti iddialarından vazgeçmesi gerekiyor” dedi. Lavrov, Washington’un Rusya’nın iç işlerine müdahale etme girişimlerinin başarısızlıklarından da sonuçlar çıkarması gerektiğine vurgu yaparak, "Dünyadaki yeni güç dengelerinin kabul edilmesinin ABD açısından kolay olmadığını ve acı verici olduğunu anlıyoruz. Ancak jeopolitik gerçekliği ne kadar erken kabul etmeye başlarlarsa, daha adil ve demokratik çok merkezli bir dünya düzeni oluşturmanın nesnel süreci o kadar iyi işler” ifadelerini kullandı.'Rusya ulusal çıkarlarını koruma imkanlarına sahip’Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini değerlendiren Lavrov, Rusya’nın çıkarlarını koruma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.Lavrov, “Elbette ulusal çıkarlarımızı koruyabileceğimiz her türlü imkana sahibiz. Gerekirse bunları sonuna kadar kullanacağız. Rusya ile yaptırımlar diliyle konuşanlar, şu ana kadar ekonomik saldırganlık eylemlerine ihtiyatlı bir şekilde yanıt verdiğimizi, ancak sabrımızın sınırsız olmadığını unutmamalılar. Zamanında Barack Obama'nın da tutkuyla istediği Rus ekonomisini paramparça etme girişimleri işe yaramadı ve yaramayacak” diye konuştu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061938367_95:0:2368:1705_1920x0_80_0_0_a85192f78a3ba10f7002a73a751c9848.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, abd, abd hegemonyası
sergey lavrov, rusya, abd, abd hegemonyası

Lavrov: ABD, dünya hakimiyeti iddiasından vazgeçmeli

12:42 08.10.2022 (güncellendi: 13:16 08.10.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un hataları üzerinde ciddi bir çalışma yapması, dünya hakimiyeti iddialarından vazgeçmesi ve Rusya'nın içişlerine karışma girişimlerinin başarısızlıklarından sonuçlar çıkarması gerektiğini söyledi.
Argumenti i Fakti gazetesine konuşan Lavrov, Rus düşmanı zihniyete sahip ABD elitlerinin aklıselim düşünemediklerini ve Beyaz Saray'ı Rusya ile açık bir çatışmaya ittiklerini kaydetti.
Lavrov, “Uuslararası gerginliği körükleyen pervasız bir çizgiden bahsediyoruz. Bu ‘kısır döngüyü’ kırmak gerçekçi midir? Elbette, evet. İlerleyebilmek için Washington'un hataları üzerinde ciddi bir çalışma yapması ve dünya hakimiyeti iddialarından vazgeçmesi gerekiyor” dedi.

Lavrov, Washington’un Rusya’nın iç işlerine müdahale etme girişimlerinin başarısızlıklarından da sonuçlar çıkarması gerektiğine vurgu yaparak, "Dünyadaki yeni güç dengelerinin kabul edilmesinin ABD açısından kolay olmadığını ve acı verici olduğunu anlıyoruz. Ancak jeopolitik gerçekliği ne kadar erken kabul etmeye başlarlarsa, daha adil ve demokratik çok merkezli bir dünya düzeni oluşturmanın nesnel süreci o kadar iyi işler” ifadelerini kullandı.


'Rusya ulusal çıkarlarını koruma imkanlarına sahip’

Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini değerlendiren Lavrov, Rusya’nın çıkarlarını koruma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.
Lavrov, “Elbette ulusal çıkarlarımızı koruyabileceğimiz her türlü imkana sahibiz. Gerekirse bunları sonuna kadar kullanacağız. Rusya ile yaptırımlar diliyle konuşanlar, şu ana kadar ekonomik saldırganlık eylemlerine ihtiyatlı bir şekilde yanıt verdiğimizi, ancak sabrımızın sınırsız olmadığını unutmamalılar. Zamanında Barack Obama'nın da tutkuyla istediği Rus ekonomisini paramparça etme girişimleri işe yaramadı ve yaramayacak” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала