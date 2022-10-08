https://sputniknews.com.tr/20221008/kuzey-kore-iki-kisa-menzilli-balistik-fuze-firlatti-1062106686.html

Kuzey Kore iki kısa menzilli balistik füze fırlattı

Kuzey Kore iki kısa menzilli balistik füze fırlattı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nin yakınından (Doğu Denizi)iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T21:42+0300

2022-10-08T21:42+0300

2022-10-08T22:29+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062106542_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d024275558dd1902449104ce88b6ebd3.jpg

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore’nin iki adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını belirtti. Güney Koreli askeri kaynaklara dayandırılan haberde, füzelerin Japon Denizi kıyısında yer alan Munchon kenti yakınlarından fırlatıldığını aktarıldı.Pentagon: Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri tehdit oluşturmuyorABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore’nin iki balistik füze fırlattığının farkında olduklarını ve bunu kendisine ve müttefiklerine doğrudan tehdit olarak görmediklerini belirtti.ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın yazılı açıklamasında, “İki balistik füzenin fırlatıldığının farkındayız ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yoğun istişarelerde bulunuyoruz. Bu olayın personelimiz, ABD toprakları veya müttefiklerimiz için doğrudan tehdit oluşturmadığını belirlesek de füze denemeleri, Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ve füze teknolojisi alanlarındaki yasadışı programlarının istikrarsızlaştırıcı etkisini gösteriyor” ifadesine yer verildi.Pentagon, Güney Kore ve Japonya’ya karşı savunma taahhütlerine bağlı olduklarını yineledi.

kuzey kore

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, güney kore, füze