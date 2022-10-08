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https://sputniknews.com.tr/20221008/kuzey-kore-iki-kisa-menzilli-balistik-fuze-firlatti-1062106686.html
Kuzey Kore iki kısa menzilli balistik füze fırlattı
Kuzey Kore iki kısa menzilli balistik füze fırlattı
Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nin yakınından (Doğu Denizi)iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T21:42+0300
2022-10-08T22:29+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
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Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore’nin iki adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını belirtti. Güney Koreli askeri kaynaklara dayandırılan haberde, füzelerin Japon Denizi kıyısında yer alan Munchon kenti yakınlarından fırlatıldığını aktarıldı.Pentagon: Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri tehdit oluşturmuyorABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore’nin iki balistik füze fırlattığının farkında olduklarını ve bunu kendisine ve müttefiklerine doğrudan tehdit olarak görmediklerini belirtti.ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın yazılı açıklamasında, “İki balistik füzenin fırlatıldığının farkındayız ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yoğun istişarelerde bulunuyoruz. Bu olayın personelimiz, ABD toprakları veya müttefiklerimiz için doğrudan tehdit oluşturmadığını belirlesek de füze denemeleri, Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ve füze teknolojisi alanlarındaki yasadışı programlarının istikrarsızlaştırıcı etkisini gösteriyor” ifadesine yer verildi.Pentagon, Güney Kore ve Japonya’ya karşı savunma taahhütlerine bağlı olduklarını yineledi.
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kuzey kore, güney kore, füze
kuzey kore, güney kore, füze

Kuzey Kore iki kısa menzilli balistik füze fırlattı

21:42 08.10.2022 (güncellendi: 22:29 08.10.2022)
© AAbalistik füze
balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nin yakınından (Doğu Denizi)iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore’nin iki adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını belirtti.
Güney Koreli askeri kaynaklara dayandırılan haberde, füzelerin Japon Denizi kıyısında yer alan Munchon kenti yakınlarından fırlatıldığını aktarıldı.

Pentagon: Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri tehdit oluşturmuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore’nin iki balistik füze fırlattığının farkında olduklarını ve bunu kendisine ve müttefiklerine doğrudan tehdit olarak görmediklerini belirtti.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın yazılı açıklamasında, “İki balistik füzenin fırlatıldığının farkındayız ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yoğun istişarelerde bulunuyoruz. Bu olayın personelimiz, ABD toprakları veya müttefiklerimiz için doğrudan tehdit oluşturmadığını belirlesek de füze denemeleri, Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ve füze teknolojisi alanlarındaki yasadışı programlarının istikrarsızlaştırıcı etkisini gösteriyor” ifadesine yer verildi.
Pentagon, Güney Kore ve Japonya’ya karşı savunma taahhütlerine bağlı olduklarını yineledi.
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