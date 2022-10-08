https://sputniknews.com.tr/20221008/kdkden-dogum-izni-karari-maastan-kesinti-yapilamaz-1062109875.html
KDK'den doğum izni kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
KDK'den doğum izni kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
Kamu Denetçiliği Kurumu, bir hemşirenin maaşından yapılan yaklaşık 16 bin liralık doğum izni kesintisi için iade kararı verdi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T23:25+0300
2022-10-08T23:25+0300
2022-10-08T23:35+0300
türkiye
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
doğum
doğum izni
karar
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirenin kullandığı doğum izinleri nedeniyle maaşından kesinti yapılmasını hukuka aykırı bularak işlemin iptal edilmesi yönünde ilgili sağlık müdürlüğüne tavsiyede bulundu.KDK'nin kararına göre, Ankara'da bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirenin, doğum öncesi ve sonrası kullandığı izinleri nedeniyle maaşından toplam 15 bin 959 lira kesinti yapıldı.Hukuki anlamda her türlü izin kullanımının ücretli olması gerektiğini, ücretli izin hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten hemşire, Aile Hekimliği Kanunu'nda da maaş kesintisi yapılmasına yönelik düzenleme bulunmadığını ifade etti. Hemşire, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı biçimde maaşından kesinti yapıldığını ileri sürdü. Söz konusu işlemin hukuki olmadığını savunan başvurucu, maaşından yapılan kesintinin iadesi için KDK'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun maaşından kesinti yapılmasının hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vararak kesinti işleminin iptal edilmesi yönünde Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderilmesini kararlaştırdı.'Hukuka ve hakkaniyete aykırı'Kurumun kararında, aile sağlığı merkezi çalışanlarının izin sürelerinin sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri kapsamında belirlenmesi gerektiği, ilgili mevzuatta da doğum yapan sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle ücretli doğum izni verileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.Başvurucunun Eylül-Aralık 2021'de izin kullandığı bildirilen kararda, "Sözleşmeli personelin kullandığı izin için ücretli izin verilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili idarenin başvuranın maaşından kesinti yapması yönünde yapılan işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır" tespitine yer verildi.
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kamu denetçiliği kurumu (kdk), doğum, doğum izni, karar
kamu denetçiliği kurumu (kdk), doğum, doğum izni, karar
KDK'den doğum izni kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
23:25 08.10.2022 (güncellendi: 23:35 08.10.2022) Abone ol
Kamu Denetçiliği Kurumu, bir hemşirenin maaşından yapılan yaklaşık 16 bin liralık doğum izni kesintisi için iade kararı verdi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirenin kullandığı doğum izinleri nedeniyle maaşından kesinti yapılmasını hukuka aykırı bularak işlemin iptal edilmesi yönünde ilgili sağlık müdürlüğüne tavsiyede bulundu.
KDK'nin kararına göre, Ankara'da bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirenin, doğum öncesi ve sonrası kullandığı izinleri nedeniyle maaşından toplam 15 bin 959 lira kesinti yapıldı.
Hukuki anlamda her türlü izin kullanımının ücretli olması gerektiğini, ücretli izin hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten hemşire, Aile Hekimliği Kanunu'nda da maaş kesintisi yapılmasına yönelik düzenleme bulunmadığını ifade etti. Hemşire, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı biçimde maaşından kesinti yapıldığını ileri sürdü. Söz konusu işlemin hukuki olmadığını savunan başvurucu, maaşından yapılan kesintinin iadesi için KDK'ye başvurdu.
Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun maaşından kesinti yapılmasının hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vararak kesinti işleminin iptal edilmesi yönünde Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderilmesini kararlaştırdı.
'Hukuka ve hakkaniyete aykırı'
Kurumun kararında, aile sağlığı merkezi çalışanlarının izin sürelerinin sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri kapsamında belirlenmesi gerektiği, ilgili mevzuatta da doğum yapan sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle ücretli doğum izni verileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.
Başvurucunun Eylül-Aralık 2021'de izin kullandığı bildirilen kararda, "Sözleşmeli personelin kullandığı izin için ücretli izin verilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili idarenin başvuranın maaşından kesinti yapması yönünde yapılan işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır" tespitine yer verildi.