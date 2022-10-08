https://sputniknews.com.tr/20221008/kanada-10-bin-iran-devrim-muhafizinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1062091885.html

Kanada, 10 bin İran Devrim Muhafızının ülkeye girişini yasakladı

Kanada, 10 bin İran Devrim Muhafızının ülkeye girişini yasakladı

Kanada Başbakanı Trudeau, İran'a karşı yeni göçmenlik önlemleri getirdiklerini ve bunun da 10 bin Devrim Muhafızları üyesinin Kanada'ya girmesinin sonsuza... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T04:36+0300

2022-10-08T04:36+0300

2022-10-08T04:36+0300

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devrim muhafızları ordusu

yasak

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ile birlikte Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları (IRGC) üyeleri de dahil olmak üzere İran rejiminin üst düzey üyelerinin Kanada'ya girmesine getirilen yasağı, 'sonsuza kadar kalıcı' olarak nitelendirdi.Kararın, IRGC'nin en üst düzeydeki üyelerinden başlayarak yüzde 50'sini kapsadığını, bunun da kabaca 10 bin devrim muhafızı anlamına geldiğini söyleyen Trudeau, "Bu acımasız rejimi yıkmak için elimizdeki en güçlü araçları kullanıyoruz. Göç ve Mülteci Koruma Yasası'nın, yalnızca rejimlerin savaş suçları veya soykırım işlemesi gibi 'en ciddi durumlarda' kullanılan güçlü hükümleri, bu kararın uygulanmasında kullanılacak" dedi.Justin Trudeau karara ek olarak, Kanada'nın daha önce İran'a koyduğu yaptırımların büyük ölçüde genişletileceğini de belirtti.Trudeau, geçmişte Bosna ve Ruanda'da yaşanan katliamlar için kullanılan Göç ve Mülteci Koruma Yasası'nın ilgili yaptırımlarının uygulanabilmesini sağlamak ve 'Kanada'nın yaptırım uygulama kapasitesini güçlendirmek' için 76 milyon dolar bütçe ayrıldığını da ifade etti.Kanada Başbakanı Trudeau, "Bu bütçe, yaptırım uygulanan bireylerin varlıklarını dondurmak ve el koymak için daha hızlı hareket edebilmemizi sağlayacak. Aynı zamanda Global Affairs Canada'da yeni bir yaptırım bürosunun kurulmasını ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin bu amaçla ihtiyacını destekleyecektir" diye konuştu.'İran baskıcı, teokratik ve kadın düşmanıdır'Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland de Kanada'nın, İran rejimini terörizmin devlet bazında sponsoru olarak gördüğünü vurguladı ve Devrim Muhafızları'nı da 'terörist örgüt' olarak adlandırdı.Freeland, "İran baskıcı, teokratik ve kadın düşmanıdır. Devrim Muhafızları liderliği de teröristtir" değerlendirmesinde bulundu.Kanada federal hükümeti, geçen pazartesi günü aldığı bir kararla, İran yönetiminin üst düzey 25 yetkilisine ve İran'ın sözde ahlak polisi de dahil olmak üzere dokuz kuruluşuna karşı yeni yaptırımları duyurmuştu.

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